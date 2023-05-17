У росіян є всього один напрямок, де вони можуть наступати: зведення з фронту від Світана

Якщо подивитися на карту висот, то ЗСУ йдуть на найвищі точки над Бахмутом. Саме місто нагадує амфітеатр, адже розташоване в низині й оточене висотами.

Про це у своєму щоденному оперативному зведенні на 24 Каналі прокоментував військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан.

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Яка ситуація в Бахмуті

Військовий експерт розповів, що у ЗСУ зараз є головна задача – пройти по висотах в глибину окупованої території, а також затягнути росіян, які у Бахмуті, в "котел".

Я вже бачу, що одним з правильних рішень буде вихід з Бахмута й затягування росіян ледь не під Часів Яр, аби вони глибше зайшли в цей "котел". А далі по висотах замкнути все це російське угрупування, яке нараховує приблизно 10 тисяч, де половина це "Вагнер",

– розповів Роман Світан.

На його думку, виходячи із сил та засобів, ми могли б зробити такий капкан, який нагадував би "мишоловку". Військовий експерт зазначив, що Сирський щодо цього правильно сказав – треба набити в мишоловку цих щурят, а тоді її замкнути.



Можлива "мишоловка" для росіян / Скриншот з відео

Де можливий наступ росіян

Роман Світан зазначив, що у росіян залишається всього один напрямок, де вони реально можуть наступати – це Луганський фронт.

"Стратегічна задача ворога на цьому напрямку – з Валуйок пройти на Купʼянськ й далі вздовж Оскільського водосховища йти на Лиман. Валуйки, Купʼянськ, Лиман – це один напрямок", – пояснив військовий експерт.



Бажаний напрямок росіян / Скриншот з відео

За його словами, другий напрямок з Кремінної на Лиман й вздовж Сіверського Дінця. Росіяни хочуть спробувати видавити наші війська з цього трикутника створеного ріками Оскіл й Сіверський Донець. Після цього ворог планує перейти в глуху оборону.

Дивіться повне відео з Романом Світаном на ютубі 24 Каналу:

Навіщо здійснювати удари по Миколаєву

Військовий експерт зазначив, що зараз у Путіна дуже велика проблема – він вилітає із зернової угоди. Диктатор захотів дуже багато – прокачати через Україну свій аміак, щоб ми його відвантажили. Також сподівався збільшити квоти на постачання зернової продукції – тих же добрив. Крім того, йому треба приєднати до SWIFT декілька банків.

"Це в чистому вигляді – шантаж. Він бʼє по Миколаєву та Одесі. Тобто конкретно бʼє по портових містах. Це шантаж, але тут, звісно, є й елементи геноциду", – підсумував Світан.

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