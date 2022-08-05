білорусь посилює охорону кордону з Україною, ССО країни перевіряють бойову готовність

Неспокійною залишається ситуація поблизу кордону України з білоруссю. В країні-посіпаці росії сили спеціальних операцій продовжують перевіряти свою бойову готовність.

Про це зазначають у ранковому зведенні Генштабу від 5 серпня. У відомстві підкреслюють, що ворог продовжує підтримувати певну активність на кордоні з Україною.

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Посилено охороняють кордон

Згідно зі зведенням, підрозділи збройних сил білорусі продовжують виконувати завдання від командування. Мовиться про посилену охорону відтинка кордону між білоруссю та Україною у Брестській і Гомельській областях.

Крім того, триває проведення перевірки бойової готовності. Його спостерігають у частинах сил спеціальних операцій країни, якою керує недодиктатор лукашенко.

Та й у принципі це вся актуальна інформація, яка б стосувалась Волинського та Поліського напрямків. Останнім же часом експерти сходяться на думці, що білорусь таки не наважиться напасти на Україну. Але до можливої загрози на Півночі у нашій державі все одно серйозно готуються.

Напад білорусів малоймовірний

У цьому переконаний радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов. Він зауважив, що білорусь буквально не готова до повномасштабного вступу у війну проти України. Натомість країна залишається плацдармом, з якого ворог атакує нашу державу як з артилерії, так і зі штурмової авіації.

Водночас він зауважив, що на рішення лукашенка впливає ціла низка факторів. Мовиться як про кількість особового складу війська білорусі, так і про мотивацію тих самих військових. Не слід також забувати про наявність озброєння у країні.

Смірнов підкреслив, що диктатор з білорусі не припиняє балансувати на межі. Адже він усвідомлює, якими будуть наслідки вступу у війну проти України. Водночас лукашенко розуміє, що на нього очікує, якщо він ствердно відмовить росії.

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