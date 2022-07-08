Аеродром "Зябрівка" у білорусі вже під повним контролем росіян, – Генштаб

Попри те, що білорусь офіційно не вступила у війну проти України, режим лукашенка фактично віддав територію країни для користування окупантам. Зокрема, аеродром "Зябрівка" нині повністю контролюють росіяни.

Про це розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних Сил України Олексій Громов на брифінгу у "Медіа Центрі Україна" 7 липня. 24 канал передає подробиці.

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Один з аеродромів білорусі повністю контролюють росіяни

білорусь продовжує потурати росії у її повномасштабній війні проти України. За інформацією Громова, під Мінськом нині готуються приймати комплекси С-400 із росії. Разом з тим упродовж наступного місяця білорусь також планує відправити на навчання своїх військовослужбовців безпосередньо у країну-агресорку.

Аеродром "Зябрівка" у білорусі вже повністю контролюється росіянами. Наразі там облаштовується військова база,

– додав Громов.

До слова, за повідомленням заступника очільника ГОУ Генштабу ЗСУ, на білоруському аеродромі "Зябрівка" вже перебувають російські ракетний дивізіон ракетного комплексу "Іскандер-М" та дивізіон С-400.

Нагадаємо, що попри всі спроби росії втягнути білорусь у війну проти України, у Генеральному штабі ЗСУ запевняють, що безпосередньо самостійне відкрите вторгнення білоруських військових на територію нашої держави є малоймовірним.

Попри це, російське фсб та білоруські офіцери продовжують "роз'яснювальну роботу" серед військових білорусі щодо необхідності їхньої участі у так званій "спецоперації" – працюють, зокрема, по окремих підрозділах спеціального призначення.

Крім того, зафіксовано вербування колишніх білоруських спецпризначенців, зокрема льотного складу, щодо укладання договорів з приватною військовою компанією "Ліга" з метою їхнього ймовірного подальшого залучення до воєнних дій на території України.

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