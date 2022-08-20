У білорусі почали відновлювати російські військові літаки: країни підписали термінові контракти

Уряд білорусі продовжує підтримувати повномасштабну війну проти України. Зокрема, там відновлюють російські бойові літаки.

Про це розповіли в Головному управлінні розвідки Міноборони України. Ремонт виконують працівники заводу в Барановичах.

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У білорусі ремонтують російські літаки

В розвідці розповіли, що білоруські спеціалісти відновлюють російські бойові літаки. ️міністерство оборони білорусі та уряд росії вже підписали термінові контракти на здійснення ремонтно-відновлювальних робіт авіаційної техніки.

Зокрема, працівники 558 авіаційного ремонтного заводу, що в Барановичах, періодично у складі "виїзних груп" здійснюють відрядження на 121 авіаційний ремонтний завод, на території авіабази "Кубинка". Там вони проводять роботи з відновлення та введення в експлуатацію авіаційної техніки росії.

В основному відновлюють літаки типу МіГ-29 та його модифікації. ️За наявною у ГУР інформацією, білоруські спеціалісти знімають ці літаки зі зберігання та розконсервовують для наступного застосування у війні проти України.

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