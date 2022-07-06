Російським військам не варто розраховувати на успіх у Слов'янську, – військовий експерт

Британська розвідка каже, що наступним ключовим протистоянням у війні росії з Україною стане битва за Слов'янськ. Однак наразі ситуація складається так, що окупанти навряд чи досягнуть у ній якихось успіхів.

Про це 24 каналу розказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він зауважив, що в районі Слов'янська справді може бути наступна ключова битва, бо руху російських підрозділів в напрямку Сіверська скоріш за все не буде.

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Росіяни робитимуть спроби атакувати Слов'янськ з трьох сторін

Якщо ви бачите у наших новинах прізвища, імена та топоніми з малої букви, це не помилка, а позиція редакції щодо дій держав-терористів й окремих людей, які підтримали повномасштабне вторгнення в Україну.

Військовий експерт припускає, що українські сили будуть намагатися створювати "серйозні неприємності" саме тому угруповуванню військ, що розташоване на позиціях північніше і північно-західніше від Сіверська – в районі Ямполя.

Це потрібно для того, щоб російські війська не могли повною мірою зосередитися на Слов'янському напрямку і атакувати його з трьох сторін. Зараз можна побачити саме такі спроби атакувати передмістя Слов'янська.

Мусієнко пояснив, що найбільш боєздатне угруповування росіяни розмістили в районі Богородичного та Святогірська. Крім того, у них є війська за Ізюмом. Саме звідти вони також розвивають наступ.

За словами експерта, на Ізюмський напрямок російські війська перекидали свої елітні частини, зокрема десантників, спецпризначенців, вагнерівців тощо. При цьому на підступах до Слов'янська вони не мали жодного вагомого успіху, починаючи з кінця квітня – початку травня.

Я не думаю, що зараз вони зможуть розвинути там аж таку серйозну наступальну активність,

– вважає Мусієнко.

Якщо говорити про ті контингенти військ, які зараз в районі Святогірська і Богородичного, вони, ймовірно, робитимуть спроби об'єднання з угруповуванням, яке зараз східніше від Слов'янська – під Райгородком. Так вони зможуть планувати атаку зі Сходу та Північного Сходу, тому що там, вочевидь, один із найсприятливіших для них напрямків.

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"Хоча треба розуміти, що Слов'янськ розташований так, що до нього з жодного боку просто так не підійти. Там є природні перешкоди, і я думаю, що це дуже серйозно допомагатиме нашим оборонцям", – пояснив Мусієнко.

Він вважає, що скоріш за все окупанти не зможуть "взяти" Слов'янськ у найближчій перспективі. Це не буде так легко, як може здаватися.

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