Взяли у полон 3 окупантів та евакуювали 13 цивільних: 79 бригада провела блискучу операцію

Таврійські десантники у новорічну ніч провели штурмову операцію на Курахівському напрямку. Внаслідок цього вдалося взяти у полон ворожих окупантів та евакувати з десяток цивільних громадян.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.

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Що відомо про операцію десантників на Курахівському напрямку

У 79 ОДШБр розповіли, що їхні три малі штурмові групи, у кожній з яких було по 4 десантники, вирушили в атаку на світанку 1 січня. Метою операції було ураження позицій ворога.

За даними десантників, фактор раптовості був досягнутий, адже розвідувальні дрони окупантів "проспали" висування штурмових груп та просування у перших будинках.

В одному з підвалів наші воїни виявили цивільних мешканців і допомогли їм евакуюватись з поля бою,

– розповіли у 79 бригаді.

Загалом вдалося врятувати 13 цивільних громадян. У наступному будинку десантники взяли трьох полонених.

"Усі вони – вихідці з Донецької області, до лав окупантів мобілізовані силою. Служили у 91 окремій мотострілецькій бригаді. Опору не чинили, тому наші воїни подарували їм життя", – зазначили військові.

Як українські десантники взяли в полон 3 росіян та евакуювали з десяток цивільних / Відео 79 ОДШБр

Окрім того, у 79 ОДШБр зазначили, що в ході штурмової операції десантники ліквідували чимало окупантів, які вирішили відстрілюватись.

Зрештою, завдяки ретельно спланованому штурму і злагодженим діям наші воїни взяли під контроль декілька важливих позицій на Курахівському напрямку.