Начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що нинішні темпи війни в Україні дійсно сповільнилися. Це відбулося через технологічний прогрес, який був внесений під час цього конфлікту.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Кирила Буданова в інтерв'ю Наталії Мосейчук на її ютуб-каналі.

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Що сказав Буданов про темпи війни в Україні?

Кирило Буданов зазначив, що війна в Україні досить-таки у своїх темпах дійсно сповільнилась через спочатку певний технічний стрибок, а зараз просто через технічний прогрес.

Але знову ж таки, якщо ми беремо за основу, що технологічні рішення, яких ми зараз досягли, я не кажу ті, які можуть існувати, а ті, які ми зараз досягли, вони роблять майже неможливим перебування особового складу (на лінії фронту – 24 Канал), тоді ми не зможемо з вами відповісти самим собі на питання, так, а як же ми десь рухаємось, і як, на жаль, інколи ворог десь рухається,

– пояснив генерал.

Глава ГУР підкреслив, що наразі вочевидь технології не можуть поки що на цьому етапі технологічних рішень повністю замінити живу силу на полі бою. І, на жаль, це треба визнати.

"Коли, можливо, ми дійдемо до технології масового застосування штучного інтелекту з відповідними технологічними рішеннями та воювати будуть, умовно кажучи, термінатори, то, так, можливо, люди будуть і не сильно-то потрібні. Але допоки такого нема, на жаль, конвенційний, як то кажуть, солдат, він буде завжди потрібен і від нього буде залежати, що зрештою станеться на полі бою", – сказав Буданов.