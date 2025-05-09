Росія замінює системи ППО на Далекому Сході муляжами, щоб перетягнути їх на захід країни

Японські аналітики виявили, що Росія почала використовувати муляжі пускових установок комплексів С-400 і С-300 на Далекому Сході. Росія передислокувала частину ППО ближче до європейської своєї частини.

Зокрема Росія перетягла системи ППО до порту Усть-Луга, аеродромів Енгельс, Саваслейка, і до Московської області. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника ЦПД РНБО Андрія Коваленка.

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Росія використовує муляжі ППО на Далекому Сході

Згідно з наявною інформацією, Москва частково перекинула засоби протиповітряної оборони ближче до стратегічно важливих районів європейської частини країни – зокрема до порту Усть-Луга, авіабаз Енгельс, Саваслейка та в Московську область.

Ще донедавна на Далекому Сході Росія утримувала близько 24 пускових установок С-400 і 12 С-300, однак останнім часом ця кількість суттєво зменшилась. При цьому зафіксовано розгортання їх імітацій на колишніх позиціях, аби створити враження збереження протиповітряного потенціалу.

Скорочення ППО на Далекому Сході, ймовірно, пов'язане зі значними втратами систем ППО внаслідок ударів ЗСУ та необхідністю захисту ключових об'єктів у центральних і західних регіонах Росії.

Нагадаємо, у Татарстані горів завод КамАЗ, який є одним із найбільших виробників вантажівок у Росії, причина пожежі невідома. Завод забезпечує автомобільною технікою російську армію, на нього накладені санкції ЄС, США, Канади та Британії.