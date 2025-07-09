10 липня, 00:57
Росіяни активно наступають одразу на чотирьох напрямках: зведення Генштабу за 9 липня
Основні тези
- Росіяни активно наступають на трьох напрямках: Покровському, Лиманському та Новопавлівському.
- Українські війська відбили численні атаки, знищили 105 окупантів, 8 безпілотників та ворожий міномет.
Російські війська продовжують активну наступати на фронті. Впродовж доби на фронті зафіксували 150 бойових зіткнень, найбільше атак ворог здійснив на Покровському напрямку.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Дивіться також Дрони ЗСУ знищили понад 5 тисяч цілей ворога за місяць, – Сирський
Яка ситуація на фронті
- На Північно–Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося десять боєзіткнень. Росіяни завдали 6 авіаційних ударів, загалом ворог скинув одинадцять керованих авіаційних бомб та здійснив 210 артилерійських обстрілів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.
- На Південно–Слобожанському напрямку впродовж доби наші війська відбили шість атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Красне Перше та в бік Липців і Петро-Іванівки. Все ще триває одне боєзіткнення. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Охрімівка, Кругле, Одрадне та Артільне.
- На Куп’янському напрямку українські захисники відбили чотири штурми поблизу Степової Новоселівки, Радьківки та в бік Новоосинового.
- На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 20 разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Новий Мир, Рідкодуб, Середнє, Карпівка, Зелена Долина, Торське та в бік Серебрянки. Чотири боєзіткнення тривають дотепер.
- На Сіверському напрямку з початку доби ворог провів сім наступальних дій у районах населених пунктів Серебрянка, Верхньокам’янське та Виїмка.
- На Краматорському напрямку наші оборонці відбили чотири ворожі штурми в районах Білої Гори, Часового Яру та Предтечиного.
- На Торецькому напрямку росіяни сім разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували в районах населених пунктів Диліївка, Щербинівка, Торецьк, Русин Яр та в бік Плещіївки.
- Від початку цієї доби на Покровському напрямку окупаційні війська 42 рази намагалися прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Попів Яр, Полтавка, Новоторецьке, Мирноград, Новоекономічне, Мирне, Миролюбівка, Миколаївка, Промінь, Лисівка, Котлине, Удачне, Дачне, Новосергіївка, Ялта, Олексіївка та в бік населених пунктів Новопідгородне, Покровськ, Разіне, Родинське. Дотепер триває чотири боєзіткнення.
Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми підрахунками, українські воїни знешкодили 105 окупантів, 74 з них – безповоротно. Знищено один автомобіль противника, вісім безпілотних літальних апаратів, два супутникові термінали та один ворожий міномет,
– йдеться у повідомленні.
- На Новопавлівському напрямку ворог 23 рази атакував поблизу населених пунктів Ялта, Мирне, Зелене Поле, Шевченко, Вільне Поле. П’ять боєзіткнень тривають дотепер.
- На Гуляйпільському напрямку авіаудару некерованими ракетами зазнав населений пункт Вербове.
- На Оріхівському напрямку українські захисники відбили один ворожий штурм у районі Новоданилівки. Ворог завдав авіаударів по населених пунктах Степногірськ, Приморське та Плавні.
- На Придніпровському напрямку ворог здійснив шість спроб просунутися вперед у бік населеного пункту Придніпровське та острова Білогрудий – противник успіху не мав. Населений пункт Одрадокам’янка зазнав авіаційних ударів керованими бомбами.
- На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.