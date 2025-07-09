Росіяни активно наступають одразу на чотирьох напрямках: зведення Генштабу за 9 липня

Російські війська продовжують активну наступати на фронті. Впродовж доби на фронті зафіксували 150 бойових зіткнень, найбільше атак ворог здійснив на Покровському напрямку.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося десять боєзіткнень. Росіяни завдали 6 авіаційних ударів, загалом ворог скинув одинадцять керованих авіаційних бомб та здійснив 210 артилерійських обстрілів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

з початку доби відбулося десять боєзіткнень. Росіяни завдали 6 авіаційних ударів, загалом ворог скинув одинадцять керованих авіаційних бомб та здійснив 210 артилерійських обстрілів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню. На Південно–Слобожанському напрямку впродовж доби наші війська відбили шість атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Красне Перше та в бік Липців і Петро-Іванівки. Все ще триває одне боєзіткнення. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Охрімівка, Кругле, Одрадне та Артільне.

впродовж доби наші війська відбили шість атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Красне Перше та в бік Липців і Петро-Іванівки. Все ще триває одне боєзіткнення. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Охрімівка, Кругле, Одрадне та Артільне. На Куп’янському напрямку українські захисники відбили чотири штурми поблизу Степової Новоселівки, Радьківки та в бік Новоосинового.

українські захисники відбили чотири штурми поблизу Степової Новоселівки, Радьківки та в бік Новоосинового. На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 20 разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Новий Мир, Рідкодуб, Середнє, Карпівка, Зелена Долина, Торське та в бік Серебрянки. Чотири боєзіткнення тривають дотепер.

протягом доби російські загарбники 20 разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Новий Мир, Рідкодуб, Середнє, Карпівка, Зелена Долина, Торське та в бік Серебрянки. Чотири боєзіткнення тривають дотепер. На Сіверському напрямку з початку доби ворог провів сім наступальних дій у районах населених пунктів Серебрянка, Верхньокам’янське та Виїмка.

з початку доби ворог провів сім наступальних дій у районах населених пунктів Серебрянка, Верхньокам’янське та Виїмка. На Краматорському напрямку наші оборонці відбили чотири ворожі штурми в районах Білої Гори, Часового Яру та Предтечиного.

наші оборонці відбили чотири ворожі штурми в районах Білої Гори, Часового Яру та Предтечиного. На Торецькому напрямку росіяни сім разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували в районах населених пунктів Диліївка, Щербинівка, Торецьк, Русин Яр та в бік Плещіївки.

росіяни сім разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували в районах населених пунктів Диліївка, Щербинівка, Торецьк, Русин Яр та в бік Плещіївки. Від початку цієї доби на Покровському напрямку окупаційні війська 42 рази намагалися прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Попів Яр, Полтавка, Новоторецьке, Мирноград, Новоекономічне, Мирне, Миролюбівка, Миколаївка, Промінь, Лисівка, Котлине, Удачне, Дачне, Новосергіївка, Ялта, Олексіївка та в бік населених пунктів Новопідгородне, Покровськ, Разіне, Родинське. Дотепер триває чотири боєзіткнення.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми підрахунками, українські воїни знешкодили 105 окупантів, 74 з них – безповоротно. Знищено один автомобіль противника, вісім безпілотних літальних апаратів, два супутникові термінали та один ворожий міномет,

– йдеться у повідомленні.