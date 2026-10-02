"Війна без правил": дипломат пояснив, про що свідчить нова вказівка Путіна

Російські окупанти отримали наказ скасувати обмеження на удари по цивільній інфраструктурі України. Після цього ворог почав бити по мостах, дата-центрах, по київській школі тощо. Однак насправді Росія вчиняла такі воєнні злочини і раніше.

Про це 24 Каналу розповів політик та дипломат Роман Безсмертний. За його словами, ще з 2014 року Росія регулярно порушувала міжнародне право та неодноразово вчиняла воєнні злочини. Там били по школах, лікарнях та іншій цивільній інфраструктурі.

Росія робила це і раніше

Як наголосив Безсмертний, кількість порушень та воєнних злочинів Росії визначається лише тим, якою зброєю володіють окупанти. Наразі вони мають можливість атакувати реактивними безпілотниками, які складно збивати. Відповідно, кількість атак зросла.

Починаючи з 2014 року, росіяни бомбардували лікарні, дитячі садки. Вже не кажу, скільки разів вони зривали припинення вогню. А вбивства військовополонених? А тортури щодо цивільного населення?

– сказав Безсмертний.

На думку дипломата, саме тому інформація про "війну без правил" – це більше інформаційний шум з боку Кремля. Росія завжди вела війну з порушенням норм гуманітарного права.

Пригадайте красиве місто Мар'їнка. Воно зрівняне із землею. Там десяток шкіл, дитячих садків, тисячі квартир. Так Росія веде війну. Вони стирають міста,

– зазначив Безсмертний.

Додамо, президент Володимир Зеленський заявив ЗМІ, що Путін скасував усі обмеження на удари по цивільній інфраструктурі. Про це повідомили в українській розвідці. Також упродовж останнього часу ворог вдарив дроном по одній з київських шкіл.