Росіяни намагаються дійти до адмінмежі Дніпропетровської області до 9 травня, – ОСУВ "Хортиця"

Російські війська продовжують штурмові дії на Покровському напрямку. Вони намагаються досягти межі Донецької та Дніпропетровської областей до 9 травня.

Для штурмів окупанти використовують легку мобільну техніку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресцентр оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця".

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Росіяни хочуть просунутися до 9 травня

Військові зазначають, що ворожа армія продовжує атакувати на Покровському напрямку в районах Єлизаветівки, Миролюбівки, Котлиного, Удачного, Троїцького, Олексіївки, Лисівки, Новосергіївки, Новоолександрівки та Андріївки.

Попри інтенсивні спроби прориву, всі атаки були відбиті українськими захисниками без втрати позицій. Під час боїв українські сили знищили ворожий легковик, два квадроцикли та п’ять мотоциклів.

Противник не полишає спроб вийти на адміністративну межу Донецької та Дніпропетровської областей до 9 травня,

– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, під час так званого "перемир'я" противник намагався розчищати річку Жеребець на Лиманському напрямку від залишків своєї техніки. Ймовірно, це робили для того, щоб далі пустити свою нову бронетехніку.