Росіяни авіабомбами вбили трьох людей в Костянтинівці та Покровському районі
- На Донеччині через обстріли російських військ загинули троє мирних мешканців, ще восьмеро дістали поранення в Костянтинівці та Покровському районі.
- Окупанти використали зокрема авіабомби, зокрема ФАБ-250 із УМПК, прокуратури вже відкрили кримінальні провадження за фактами воєнних злочинів.
- Загиблі та поранені отримали осколкові поранення, мінно-вибухові травми, переломи ребер та рвані рани внаслідок авіаударів.
- Удар по Покровському району призвів до загибелі 55-річного чоловіка, також поранено водія та двох пасажирів легковика.
На Донеччині через обстріли російських військ загинули троє мирних мешканців, ще восьмеро дістали поранення. Ворог вдаряв по Костянтинівці авіабомбами.
Про це повідомили в Костянтинівській і Покровській окружних прокуратурах, які вже відкрили кримінальні провадження за фактами воєнних злочинів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.
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Росія обстрілювала Донецьку область
У суботу, 26 квітня, близько 11:35, росіяни скинули 3 авіабомби на Костянтинівку, вдаривши по приватному сектору. Загинув 41-річний чоловік, ще двоє людей – 60-річна жінка та 50-річний чоловік – отримали осколкові поранення, перелом ребер та рвані рани.
Менш ніж за годину, о 12:18, ворог знову обстріляв місто – цього разу загинув 45-річний місцевий житель. Поранення дістали подружжя 52 і 56 років, а також ще один 56-річний чоловік. У них мінно-вибухові травми та осколкові поранення.
Для удару по місту окупанти використали авіабомбу ФАБ-250 із УМПК.
Крім того, російські війська атакували Покровський район, вдаривши неподалік села Новоекономічне. Там загинув 55-річний чоловік, а водій легковика і двоє пасажирів віком від 40 до 64 років отримали травми та контузії. Тип зброї, якою вдарили по району, наразі встановлюють.