Росіяни авіабомбами вбили трьох людей в Костянтинівці та Покровському районі

На Донеччині через обстріли російських військ загинули троє мирних мешканців, ще восьмеро дістали поранення. Ворог вдаряв по Костянтинівці авіабомбами.

Про це повідомили в Костянтинівській і Покровській окружних прокуратурах, які вже відкрили кримінальні провадження за фактами воєнних злочинів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

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Росія обстрілювала Донецьку область

У суботу, 26 квітня, близько 11:35, росіяни скинули 3 авіабомби на Костянтинівку, вдаривши по приватному сектору. Загинув 41-річний чоловік, ще двоє людей – 60-річна жінка та 50-річний чоловік – отримали осколкові поранення, перелом ребер та рвані рани.

Менш ніж за годину, о 12:18, ворог знову обстріляв місто – цього разу загинув 45-річний місцевий житель. Поранення дістали подружжя 52 і 56 років, а також ще один 56-річний чоловік. У них мінно-вибухові травми та осколкові поранення.

Для удару по місту окупанти використали авіабомбу ФАБ-250 із УМПК.

Крім того, російські війська атакували Покровський район, вдаривши неподалік села Новоекономічне. Там загинув 55-річний чоловік, а водій легковика і двоє пасажирів віком від 40 до 64 років отримали травми та контузії. Тип зброї, якою вдарили по району, наразі встановлюють.