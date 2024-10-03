Є розуміння, що допомога від партнерів буде зменшуватися, – Свириденко

Юлія Свириденко заявила, що Україна має досягнути економічної самодостатності та розвивати вітчизняний оборонний комплекс. Адже допомога від партнерів буде зменшуватися.

Нашій державі потрібно знайти можливість забезпечувати себе власними ресурсами. Про це на панелі другого Міжнародного форуму оборонних індустрій розповіла перша віцепрем'єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко, передає кореспондент 24 Каналу.

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Україна є полігоном для тестування зброї

Міністерка зазначила, що оборонна промисловість допомагає економічному зростанню не тільки економіки в Україні, а й в країнах-партнерах.

Очевидно, і ми це бачимо за так званими зсувами в економіці. Адже оборонка зростає найшвидшими темпами та дійсно має значний вплив на ВВП,

– пояснила вона.

Свириденко також наголосила, що Україна, на жаль, є полігоном для тестування всіх збройних технологій. Тому наразі це найбільш перспективна з погляду інвестування та бізнесу галузь.

Тому завданням міністерства є зробити так, щоб або знайти додаткові надходження для того, щоб мати можливість запустити або збільшити, масштабувати виробництво для наших підприємств.

Цікаво! Олаф Шольц під час спілкування з громадянами сказав, що не залишить Україну, адже Київ отримає кредит у 50 мільярдів доларів за рахунок заморожених російських активів. Ці слова він попросив вважати зверненням до Путіна, мовляв, диктатор не зможе "з'їсти всю Україну".