Віце-президент США Джей Ді Венс пригадав свою зустріч з українським мігрантом у штаті Огайо, коли той поскаржився на зраду своєї країни. Він обурений такою поведінкою мігранта та назвав війну в Україні "етнічними розбіжностями".

Венс зазначив, що мігранти, які стають американцями повинні підтримувати США. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пост Джей Ді Венса у X.

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Венс обурений підтримкою України україно-американцями

Венс розповів, як у 2022 році під час своєї сенатської кампанії зустрів в Огайо чоловіка українського походження, розлюченого через ставлення того до російсько-української війни.

"Ви намагаєтесь кинути мою країну і мені це не подобається", – сказав той чоловік, на що нинішній віцепрезидент США відповів: "Ваша країна – Сполучені Штати Америки, як і моя".

Далі у своєму пості він пояснив, що його обурює те, що іммігрантав до США є справа до їх колишньої країни. Війну в Україні він охарактеризував як "етнічні розбіжності", які для іммігранта повинні бути в минулому.

Далі Венс розповів, мовляв, мігранти повинні сприймати США як свою країну і дбати про її інтереси. Вочевидь, свої погляди він і сприймає як "інтереси США".

Він також додав, що під час кампанії бачив й українських американців, "які погоджувалися з його поглядами".