Віце-президент США Венс назвав війну Росії проти України "етнічними розбіжностями"
- Віце-президент США Джей Ді Венс назвав війну в Україні "етнічними розбіжностями" і висловив незадоволення підтримкою України з боку українсько-американських мігрантів.
- Венс вважає, що іммігранти, які стають американцями, повинні підтримувати інтереси США, і обурений тим, що вони цікавляться своїми колишніми країнами.
Віце-президент США Джей Ді Венс пригадав свою зустріч з українським мігрантом у штаті Огайо, коли той поскаржився на зраду своєї країни. Він обурений такою поведінкою мігранта та назвав війну в Україні "етнічними розбіжностями".
Венс зазначив, що мігранти, які стають американцями повинні підтримувати США. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пост Джей Ді Венса у X.
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Венс обурений підтримкою України україно-американцями
Венс розповів, як у 2022 році під час своєї сенатської кампанії зустрів в Огайо чоловіка українського походження, розлюченого через ставлення того до російсько-української війни.
"Ви намагаєтесь кинути мою країну і мені це не подобається", – сказав той чоловік, на що нинішній віцепрезидент США відповів: "Ваша країна – Сполучені Штати Америки, як і моя".
Далі у своєму пості він пояснив, що його обурює те, що іммігрантав до США є справа до їх колишньої країни. Війну в Україні він охарактеризував як "етнічні розбіжності", які для іммігранта повинні бути в минулому.
Далі Венс розповів, мовляв, мігранти повинні сприймати США як свою країну і дбати про її інтереси. Вочевидь, свої погляди він і сприймає як "інтереси США".
Він також додав, що під час кампанії бачив й українських американців, "які погоджувалися з його поглядами".