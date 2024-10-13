Ексглава ЦРУ назвав переваги та слабкості Росії порівняно з Україною

Попри тривалу війну Росія все ж ще має сильні сторони порівняно з Україною. Країна-агресорка лишається сильною у плані кількості людей, а також економіки.

Про це в інтерв'ю NV розповів колишній начальник ЦРУ Девід Петреус. Водночас він підкреслив, що Україна також має свої переваги порівняно з росіянами.

До теми Нерозсудливість Путіна дала Україні потрібний час, – ексголова ЦРУ Петреус

Які сильні та слабкі сторони у Росії у війні

Петреус наголосив, що росіяни продемонстрували здатність навчатися. Найбільше це відбулося в різних технологічних аспектах: використання радіоелектронної боротьби, навіть окопної РЕБ, щоб виводити з ладу високоточні боєприпаси.

На жаль, Росія використовує керовані бомби з жахливою ефективністю. Росіяни зробили інші їх адаптації. Очевидно, що росіяни отримали безпілотники з Ірану, іранські ракети, величезну кількість боєприпасів із Північної Кореї, компоненти для військово-промислового комплексу з Китаю,

– сказав ексглава ЦРУ.

За словами Петреуса, росіяни справді розкрутили свій військово-промисловий комплекс. Окрім того, країна-агресорка витрачає, можливо, 8 % свого ВВП на відновлення всього того, що вона втратила за перші два з половиною роки цієї війни. Але на полі бою це не так вражає.

"Насправді, на відміну від українців, у яких ви бачите індивідуальну ініціативу, інновації й справді креативну та ефективну тактику, росіяни багато в чому просто кидають солдатів на українську лінію фронту", – наголосив американський експосадовець.

Він також зауважив, що українці, звісно, напрочуд пристосовуються, закидаючи росіян тисячами безпілотників щодня.

Спочатку мені сказали, що Україна має намір зібрати 1 мільйонів безпілотників за 12 місяців. Але цими днями дехто на дуже високій посаді заявив, що насправді вони хочуть побудувати в кілька разів більше, ніж 1 мільйон за 12 місяців, що є просто надзвичайною подією, – підкреслив Петреус.

Але він зазначив, що є ще дві сильні сторони росіян. Одна з них полягає в тому, що країна-агресорка, очевидно, має втричі, вчетверо чи навіть більше населення, ніж Україна, на яке можна спиратися. А друга – це те, що їхня економіка у понад 10 разів більша за українську. І росіяни можуть викидати величезні кошти на вербування солдатів у сільській місцевості.

"Моє запитання полягає в тому, чи настане момент, коли російські батьки та дружини почнуть казати: "Тільки не мій син і не мій чоловік?" На жаль, цього ще не сталося, але я сподіваюся, що станеться", – наголосив колишній начальник ЦРУ.