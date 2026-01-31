Неймовірний виклик, – в "Ахіллесі" сказали, що треба для знищення 50 тисяч росіян щомісяця
- Михайло Федоров заявив, що стратегічною ціллю є знищення до 50 тисяч окупантів щомісяця, щоб ворог не встигав поповнювати втрати.
- Юрій Федоренко підкреслив необхідність підвищення чисельності Сил безпілотних систем, а також запропонував введення одноразових виплат для мобілізованих для залучення людських ресурсів.
Очільник Міноборони Михайло Федоров заявив, що потрібно ліквідовувати кожного місяця до 50 тисяч окупантів. Він назвав це стратегічною ціллю для України та додав, що тоді ми побачимо, що стане з ворогом.
Герой України, командир 429 окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко поділився з 24 Каналом своєю думкою щодо цього. Він наголосив, що потрібно зробити, аби виконати таке завдання.
Чому потрібно знищувати саме 50 тисяч?
"Це неймовірно складний виклик для Сил оборони. Росія на поточний момент спроможна пропускати через свої навчальні центри, мобілізаційну систему, підкуп громадян – приблизно 35 – 37 тисяч військовослужбовців на місяць", – додав Юрій Федоренко.
З більшою кількістю не впораються центри підготовки, система не зможе працювати швидше. У випадку, якщо ми знищуємо більше, ніж вони поставили до строю, то противник не встигає поповнювати бойові втрати на пріоритетних ділянках.
Якщо у нього закінчується ресурс живої сили для ведення активних наступальних дій, то доведеться шукати додаткові резерви. Де їх шукати? Знімати з непріоритетних напрямків, тобто послаблювати лінію державного кордону, частково забирати підрозділи й перекидати їх на Донеччину, Запоріжжя,
– наголосив військовий.
Якщо Україна пів року зможе знищувати на певний відсоток більше росіян, ніж вони ставлять до строю, то резерви у ворога закінчаться. Противник втратить спроможність до ведення активних наступальних дій. Відповідно сформується потенційна можливість для політико-дипломатичних домовленостей. Саме до цього має призвести знищення 50 тисяч окупантів щомісяця.
Що потрібно, аби знищувати таку кількість?
Зараз активно масштабуються за своєю чисельністю можливості Сил безпілотних систем. Маючи 2% від всіх Сил оборони, цей рід військ знищує близько 30% від всіх військових цілей противника. При цьому зі 100 військовослужбовців лише 2 є представниками Сил безпілотних систем.
Якщо коефіцієнт чисельності зростає з 2% до 4,5%, то коефіцієнт ефективного виконання бойових завдань теж автоматично зростає. Ми зможемо знищувати більше противника. Але для цього потрібні люди,
– підкреслив командир "Ахіллесу".
Маючи техніку, все одно ключовим капіталом будь-якої війни є люди, які нею користуватимуться. Тому критично необхідна комплектація різних підрозділів. Сьогодні для цього діє інструмент, який не подобається українцям. Адже мобілізація показує, що захищати державу – це не право, а обов'язок кожного. Але від цього інструменту ми не можемо відмовитися.
"Коли ми чуємо про ухилянство, то маємо зрозуміти, що ті, хто ухиляються, прирікають на надмірну працю і повне вигорання тих, хто воює дуже довго, а країна у нас одна, спільна", – сказав військовий.
Як заохочувати людей вступати у військо?
На думку Юрія Федоренка, ми приходимо до необхідності введення політико-дипломатичної домовленості з нашими партнерами щодо фінансування окремої статті видатків на оборону України. Вона має передбачати одноразову грошову виплату, так звані "підйомні" за мобілізацію. Кошти можуть виплачувати протягом певного періоду контракту.
Також важливим є підвищення грошового утримання для військових, які виконують завдання на передній лінії бойового зіткнення. Звісно, і підрозділи забезпечення мають отримувати гідну зарплату.
Все це окремий виклик для нашого військово-політичного керівництва. Якщо ми зможемо його побороти та знайти відповідний ресурс, – нам вдасться укомплектувати військо, зменшити навантаження на тих, хто довго воює та підвищити бойову спроможність,
– підкреслив Юрій Федоренко.
Отже, сьогодні все в руках українців, внесок кожного є дуже важливим для перемоги. Адже цеглина до цеглини дозволяє побудувати монолітну стіну, яку не проб'є ні ворожий дрон, ні гармата.
Яка ситуація на різних ділянках фронту?
Питання територій є ключовим під час мирних переговорів. Росія вимагає виходу ЗСУ з частини Донеччини, яку досі не контролює. Володимир Зеленський наголосив, що там тривають бої, ніхто не погодиться на умови Росії. Наразі єдиний прийнятний варіант – створення вільної економічної зони, але без відходу України з позицій.
Ворогу не вдається протиснути нашу оборону біля Покровська та Мирнограда. Олександр Сирський наголосив, що спроможності України на цих напрямках посилять. Завдяки злагодженій роботі вдалося зірвати спробу ворога наступати. Резерви росіян також знищили.
На Запоріжжі окупанти посилюють наступ, кожного дня заходять нові штурмові групи, заїжджає легкоброньована техніка. Погодні умови ускладнюють роботу військових, адже у мороз та сніг значно важче рити окопи, пересуватися. Підготовка окупантів також різна, деякі з них навіть не знають імен командирів.