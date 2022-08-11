Страшний сон путіна: американський генерал передрік поразку росії у брутальній війні з Україною

США та союзники продовжують вірити в Україну, й наші побоювання щодо реакції американського суспільства на затяжну війну чи постачання зброї – безпідставні. Так вважає ветеран Іраку й Афганістану, а також генерал у відставці Марк Арнольд.

У ексклюзивному інтерв'ю для сайту 24 каналу він розповів про сценарії закінчення війни, початок кінця режиму путіна та запропонував проривну можливість розбити росію швидко, започаткувавши нову еру розвитку для української армії та НАТО.

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Поради українцям

Почну з загальних питань. Виходячи з вашого досвіду, на які особливості військової кампанії росії варто звернути увагу українцям?

Мій досвід – це 39 років у американській армії, якщо точно, то у Силах спеціальних операцій США. Я бригадний генерал у відставці. Я впевнений, що українці долають найгіршу, найсуворішу та найбрутальнішу військову кампанію з часів закінчення Другої світової.

І якщо говорити про те, на чому варто сфокусуватися – то я скажу так: українські громадяни, які проживають біля лінії фронту, мають евакуюватися на більш безпечні території, поки загарбник не буде переможений.

Якщо аналізувати військові дії – Збройні Сили України вже проводять "глибокі" бої, які є необхідним й важливим кроком до великої перемоги. Якщо говорити більше про "глибокий бій" – він означає атаку на російські лінії постачання та командні центри по всій лінії фронту та кордону з росією.

Марк Арнольд порадив українцям в окупації терміново евакуюватися / Фото надане співрозмовником

Але як ми можемо впливати на ситуацію найближчим часом? Люди помирають зараз, наприклад, немає часу чекати на поставки озброєння.

ЗСУ не потребують порад, вони знають, що робити. Як я вже казав, сучасна зброя від союзників допомагає знищувати такі важливі цілі, як нафтобази, сховища боєприпасів тощо.

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Ви знаєте, що ми можемо діяти тільки на території України. Це одна з умов постачання озброєння. Але є інший нюанс, на який я хотіла б звернути увагу. росія хоче "стерти" Україну з мапи світу. Тому є лише два варіанти завершення цієї війни: або Україна буде поглинена росією, або Україна виграє і рф буде змушена виконувати законні вимоги України та міжнародної спільноти. Який варіант обере західний істеблішмент і що саме Захід має для цього зробити?

Західні уряди вже продемонстрували, що який шлях вони обрали. Вони вирішили допомагати Україні зброєю. Україна має виграти цю війну, щоб відкинути росію з території України.

Як пришвидшити перемогу України

Але все ж чи можливо прискорити процес? Бо є країни, які історично розуміють сутність росії (країни Балтії, Польща, Молдова, інші країни, окуповані СРСР). Навпаки, маємо, наприклад, Німеччину, де точаться дискусії через зростання цін та енергетичну кризу.

Німеччина, наприклад, мала багато дискусій щодо постачання газу, але Захід запевнив їх, що Європа впорається. Можливо, є політики, які говорять про "замороження" війни, зупинку процесу озброєння й так далі. Я хочу сказати, що ці думки – не є основою політики на Заході.

Я прошу українців не звертати на ці заяви багато уваги. Тимчасове припинення вогню нічого не змінить. росія не зупиниться, допоки не переможе Україну. Так, є кілька політиків, які просувають ці думки, але високопоставлені політики та лідери на Заході знають правду. Що будь-які успіхи, які росія здобуде в результаті агресії, тільки призведуть до більших проблем й дестабілізує уряди у США, Британії, Франції, Німеччині.

Все може початися з повільних нетрадиційних дій, наприклад, з кібератак, інформаційних операцій й далі росія може спробувати породити цивільні війни у західних країнах. Мотивація не допустити подібних сценаріїв буде змушувати Захід постачати зброю та підтримувати економіку України.

За словами експерта, росія сама не зупиниться / Фото надане співрозмовником

Але повертаючись до вашого досвіду. Один український адвокат, який там народився й воює за Україну (Масі Найєм), якось сказав, що СРСР не витримав війну в Афганістані й розпався, й така ж доля може чекати росію як результат війни в Україні. Як вам такий сценарій та чи вірите ви у те, що росія зробила якісь висновки?

Вони точно зробили. Й путін теж. Й я думаю, що путін програє війну проти України й його буде усунено від влади, почнуться реформи. путін почав цю війну, щоб втримати свій політичний вплив. Це була його першочергова ціль.

Коли диктатор починає війну, він мобілізує пропагандистку машину й його популярність росте. Підтримка путіна зазнає краху, коли він програє війну. Потім він втратить й підтримку олігархів. Тому путін й продовжує війну. Навіть, якщо буде припинення вогню, це буде тимчасова міра. путін не хоче давати Україні час трансформувати армію за допомогою сучасного західного озброєння та навчань від спеціалістів НАТО.

путін програє у війні проти України, впевнений Марк Арнольд / Фото Getty Images

Тобто ви не думаєте, що найближчим часом можлива реальна пауза?

Навіть якщо буде тимчасове припинення вогню, то тільки для того, щоб путін міг переформувати військо чи зробити ротацію. Але це не триватиме довго й він не даватиме Україні час на переозброєння.

Але чи ви думаєте, що проблема тільки у путіні? Бо його оточення теж корумповане. Й навіть з нашими мріями про його смерть і всіма новинами про його хворобу – росії буде не так просто виплутатися з цієї імперської історії.

Я не думаю, що так станеться. Здається, силовики путіна навіть сильніші за російську армію. Але я вже згадував про роль олігархів і сценарій перемоги України. Й я вірю, що у російських багатіїв є план щодо того, як замінити путіна.

Рівень ЗСУ та вступ до НАТО

Після закінчення війни українська армія буде однією з найпотужніших у Європі та першою на континенті за рівнем бойової підготовки. Чи не варто зараз дивитися в майбутнє і будувати концепцію безпеки в регіоні? І яку роль могла б відіграти Україна?

Так. Після перемоги у війні Україна має доєднатися до НАТО. І навіть якщо війна продовжиться - ЗСУ вже трансформуються з радянської системи у армію з сучасним озброєнням. А це шлях до вільної й демократичної України. І це страшний сон путіна.

Я сподіваюся, що так й станеться. Але продовжуючи тему союзників, які зараз настрої у США? Адже до нас доходять повідомлення про те, що деякі політики намагаються вже зараз підняти питання корупції та реформ в Україні, намагаючись заробити бали перед проміжними виборами восени.

Звісно, є політики, які говорять подібні речі, як і в будь-якій іншій країні. Але вони не є ключовими лідерами. Більшість політиків у США й більшість громадян глибоко співчувають стражданням, які переживає Україна. Це не змінилося впродовж цих 5 місяців. Є, були політичні обговорення щодо різних моментів, так завжди буває під час передвиборчих перегонів.

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Підтримка України

Як громадянин, чи спостерігаєте ви все таку ж підтримку України?

Можу навести приклад з мого оточення – на вулиці, де я живу, висять українські прапори. Я бачу підтримку американців на мітингах й я чую ці слова підтримки у щоденних розмовах. Більшість українських політиків та громадян вболівають за Україну.

Я питаю, бо ми боїмося, що втрачаємо увагу. Бачимо, що на обкладинках важливих ЗМІ та у щоденних новинах тему України посувають інші виклики…

Але хіба не цим ми зараз займаємося? Привертаємо увагу публіки. Повірте мені, є глибока симпатія. Реальний ризик – це довга війна в Україні. Я служив в Афганістані, Іраку, тому я знаю, про що говорю. Так, американці підтримували кампанії на ключових етапах, але усюди є свої нюанси. США та Захід мають не допустити затяжної війни. Треба закінчити її у найближчі місяці.

Так, але для цього треба більше зброї... НАТО може мати проблеми з кількістю ракетних систем залпового вогню? Чи за цим стоїть якась політика? Якщо це позиція політиків, то на що вона спрямована?

По-перше, я вже бачу стратегічну трансформацію НАТО впродовж цих місяців. Ви все це бачите у новинах, скажімо, позиція щодо Швеції та Фінляндії.

НАТО заявило, що росія – це першочергова загроза. Члени НАТО почали витрачати більше на оборону та озброєння. США й партнери вже надали багато зброї Україні. Й це спричинено не тільки потребами Києва, а й потребою захищати країни Заходу від агресії. Наша індустрія не знаходиться на рівні воєнного часу. Оборонна промисловість у ЄС та США ще досі працює за законами мирного часу.

Але я хотів би зачепити ще одну тему. Тип озброєння, який зараз поставляється в Україну – це те питання, з яким я не повністю згоден. Україна потребує більшої кількості зброї, яка допоможе розбити росію. Й список поставок має включати розвідувально-ударні БПЛА – наприклад, MQ-9 Reaper. Й більше систем HIMARS, щоб атакувати на кордоні й на території окупованого Криму. Я вірю, що на певному етапі США поставлять в Україну винищувачі й забезпечать тренування пілотів.

Так, ми вже бачимо, який прогрес приносить HIMARS. А щодо дронів, як ми можемо забезпечити такі поставки?

Тут потрібен спеціальний договір з США та їх згода на поставки. США захищає саму технологію їх виробництва. Й, можливо, тому вони ще не надані України. Але це важлива частина арсеналу для перемоги.

Але я можу сказати навіть більше. Кілька тижнів тому я написав статтю для USA Today. Я розказав про свої погляди на те, що США та інші країни мають зробити для швидкого закінчення війни, щоб вона не перетворилася на довгу й виснажливу битву, до якої Захід поступово почне втрачати інтерес.

Я написав, що ЗСУ вже змінили хід війни. Це перший крок для перемоги. Та сміливість, що військові демонструють щодня, вона також змінює хід війни. росія поступово намагається перетворити Україну на попіл, як це ми бачили у Маріуполі.

На мою думку, найшвидший спосіб закінчити цю війну – це залучити командування повітряними силами й допомогти повітряним силам ЗСУ знищити російські сухопутні війська. Знадобиться час, щоб створити повітряну коаліцію, українським силам знадобиться час для тренувань, але це відріже росіян від постачань й зв'язку з командуванням в росії. І це буде початок кінця війни.

Так, багато хто боїться ядерного удару у відповідь, але я вірю, що навіть така загроза не повинна служити захисним щитом для росії. Саме такі думки я описав у статті. Й я отримав багато схвальних відгуків й повідомлень від американців зі словами підтримки.

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