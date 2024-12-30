Росіяни наступають на трьох напрямках: яка ситуація на фронті 29 грудня

На вечір 29 грудня у Генштабі розповіли, що відбувається на фронті. Найгарячіше на трьох напрямках. А ще активні атаки є на Лиманському напрямку.

Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення Генштабу. Багато атак на момент публікації звіту ще тривають. Найбільші втрати окупантів – на Покровському та Курахівському напрямках.

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Що відбувається на фронті 29 грудня

Протягом доби було 171 бойове зіткнення, росіяни використали 752 дрони-камікадзе та здійснили понад 4100 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Сили оборони України продовжують стримувати натиск окупаційних військ. Ситуація на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках залишається напруженою – ворог зосереджує там основні наступальні зусилля. Окрім того, окупанти сьогодні активно атакують на Лиманському напрямку,

– мовиться в дописі Генштабу.

На Харківському напрямку окупанти 1 раз штурмували позиції наших підрозділів у районі Гатища. Атаку відбито, противник успіху не мав.

На Куп'янському напрямку було 6 атак. Поблизу Петропавлівки, Кучерівки та Лозової підрозділи Сил оборони відбили всі атаки противника.

На Лиманському напрямку окупанти атакували українських захисників у районах населених пунктів Греківка, Зелений Гай, Платонівка, Першотравневе, Надія, Макіївка, Терни, Ямполівка, Іванівка та Білогорівка. Наші воїни відбили 23 ворожі атаки, 3 боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку від початку доби ворог здійснив 1 марну спробу потіснити наших захисників із займаних позицій в районі Золотарівки.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили 7 спроб загарбників просунутися в районах Часового Яру та Ступочок. Ще 2 боєзіткнення тривають.

На Торецькому напрямку окупанти 7 разів намагались просунутись у районах Щербинівки та Торецька. 2 атаки тривають.

На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 40 разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Зелене Поле, Воздвиженка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Новий Труд, Вовкове, Солоне, Новооленівка, Нововасилівка та Новоєлизаветівка. 8 боєзіткнень тривають.

Там ворог втратив убитими і пораненими 482 особи. Знищено одну бойову машину піхоти, два автомобілі та один мотоцикл, сильно пошкоджено два танки, шість бойових броньованих машин та три одиниці автомобільної техніки противника.

На Курахівському напрямку загарбники зробили 18 спроб просунутися, 3 атаки продовжуються. Атакували поблизу населених пунктів Українка, Слов'янка, Петропавлівка, Курахове та Дачне.

Там убито та поранено 74 окупанти. Знищено один танк, одну БМП та один ворожий автомобіль, пошкоджено три ББМ та один ворожий міномет.

На Времівському напрямку було 19 штурмів переднього краю нашої оборони поблизу населених пунктів Костянтинопольське, Янтарне, Успенівка, Костянтинопіль та Привільне. 2 боєзіткнення тривають.

На Придніпровському напрямку наші війська відбили одну атаку противника.

На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках ворог активних дій не проводив.

На Курському напрямку відбито 38 атак.