Це геноцидна війна, – глава МЗС Естонії назвав справжні наміри путіна в Україні

Парламент Естонії першим у світі ухвалив рішення про визнання дій російських військ в Україні геноцидом. Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу в інтерв'ю 24 каналу розповів, що в них є достатньо підстав, щоб вважати, що це – не просто акт агресії.

"Ціль путіна – повний контроль над Україною"

Рейнсалу зазначив, що путін, його поплічники та ідеологи не приховують своїх намірів. Тому, дуже важливо – дати світу чіткий сигнал, що війна в Україні не є питанням Луганської та Донецької областей чи Криму або будь-якої іншої частини України.

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Це не внутрішнє питання, а світова загроза. Ціль путіна – повний контроль над Україною. Сила зброї та сила волі країн Заходу має зупинити режим путіна на шляху агресії. Тільки негайна та неуникна розплати за злочинні дії, сила української армії та сила волі західного світу зможе зупинити вбивцю,

– сказав він.

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

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Загрози країнам Балтії

Міністр закордонних справ Естонії також прокоментував можливу загрозу країнам Балтії з боку рф.

За його словами, у тактичній складовій росії не вистачить сил, щоб атакувати Естонію чи створювати провокації. Водночас у стратегічній складовій, дії рф несуть загрозу всій системі безпеки Європи.

На думку посадовця, якщо російсько-українська війна перейде у затяжну фазу чи "заморозиться", то це стане сигналом, що у 21 столітті за допомогою танків можна порушувати державні кордони та влаштовувати геноциди. Це буде загроза для всього людства.

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