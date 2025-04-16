"Шахеди" атакували Одесу, ЗСУ відновили позиції на Донеччині: хронологія 1148 дня війни

01:00, 16 квітня

У ніч на 16 квітня аналітики DeepState оновили мапу бойових дій. За їхніми даними, українська армія відновила позиції біля Відродження та в Дніпроенергії в Донецькій області.

На жаль, ворог також мав просування – біля Надіївки та Сухої Балки.