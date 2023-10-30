Вибухи у Севастополі, ворог запустив ракети на Дніпропетровщину: хронологія 614 дня війни
Росія не полишає спроб захопити територію України. Ворог продовжує вести збройну агресію проти нашої держави, вчиняючи воєнні злочини. Сили оборони тримають оборону при цьому ведуть наступ на кількох напрямках фронту.
Війна в Україні триває 614 день. Про головні події станом на 30 жовтня, ситуацію на полі бою – розповідає 24 Канал.
Дивіться також Гібрид "Шахеда" і "Ланцета": чим небезпечний для України новий російський дрон "Італмас"
Російський диктатор Володимир Путін ймовірно відправив у відставку генерал-полковника Олега Макаревича з посади командувача російським угрупованням військ "Дніпро", яке діяло на Херсонському напрямку. Його замінив командувач ПДВ генерал-полковник Михайло Теплінський. В ISW вважають, це пов'язано із посиленням атак Сил оборони на цьому напрямку. Вночі російські війська з артилерії обстріляли Харківщину, під вогнем ворога було селище Новоосинове Куп'янського району. Унаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок та гараж. Постраждалих немає. Також ворог обстріляв Купянськ-Вузловий Куп'янського району – відомо про пошкодження приватного будинку, але, на щастя, минулось теж без постраждалих. У Куп'янську внаслідок ворожого обстрілу горів приватний житловий будинок. Також під вогнем росіян, за даними ОВА, були селища: Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Берестове Куп'янського району та інші населені пункти. Пошкоджено приватні житлові будинки та господарчі споруди. Перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив, що унаслідок атаки цієї ночі пошкоджень немає. "Вкотре дякуємо силам ППО за відмінну роботу. Постраждалих немає. Пошкоджень обʼєктів інфраструктури немає", – повідомив він. Наталія Гуменюк повідомила, що у зоні відповідальності ОК "Південь" вночі було збито 9 дронів. На Миколаївщині унаслідок падіння уламків одного зі збитих дрона сталась пожежа, яку швидко ліквідували. Унаслідок інциденту – люди не постраждали. Сили оборони знищили усі 12 ударних дронів типу "Шахед" та дві ракети Х-59, якими Росія намагалась атакувати Україну вночі, повідомили у Повітряних силах ЗСУ. У тимчасово окупованому Севастополі чули вибухи, там виявили два безекіпажні катери. Так званий "губернатор Севастополя" Міхаіл Развожаєв та російське Міноборони заявили, сили Чорноморського флоту відбивають атаку безпілотників. У передмісті Дніпра прогриміли вибухи близько 2 ночі. У ПС ЗСУ закликали жителів обласного центру перебувати в укриттях. Станом на 2:04 небо над Дніпропетровщиною вже було чистим. Моніторингові канали писали, що Росія могла спрямувати на область крилаті ракети "Іскандер". Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявив, що Росія може масовано вдарити по Україні з початком перших морозів. Наразі окупанти, імовірно, накопичують дрони і ракети.
В ISW пояснили відставку командувача військ Росії на Херсонщині
Ворог гатив з артилерії по Харківщині
У Хмельницькій області без пошкоджень
Дві ракети збили над Дніпропетровщиною
Уламки дрона спричинили пожежу на Миколаївщині
Усі повітрян цілі знищено
Вибухи у Севастополі
У передмісті Дніпра стались вибухи
Росія може масовано вдарити з початком морозів
Російський диктатор Володимир Путін ймовірно відправив у відставку генерал-полковника Олега Макаревича з посади командувача російським угрупованням військ "Дніпро", яке діяло на Херсонському напрямку. Його замінив командувач ПДВ генерал-полковник Михайло Теплінський. В ISW вважають, це пов'язано із посиленням атак Сил оборони на цьому напрямку.
Вночі російські війська з артилерії обстріляли Харківщину, під вогнем ворога було селище Новоосинове Куп'янського району. Унаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок та гараж. Постраждалих немає.
Також ворог обстріляв Купянськ-Вузловий Куп'янського району – відомо про пошкодження приватного будинку, але, на щастя, минулось теж без постраждалих.
У Куп'янську внаслідок ворожого обстрілу горів приватний житловий будинок.
Також під вогнем росіян, за даними ОВА, були селища: Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Берестове Куп'янського району та інші населені пункти. Пошкоджено приватні житлові будинки та господарчі споруди.
Перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив, що унаслідок атаки цієї ночі пошкоджень немає.
"Вкотре дякуємо силам ППО за відмінну роботу. Постраждалих немає. Пошкоджень обʼєктів інфраструктури немає", – повідомив він.
Наталія Гуменюк повідомила, що у зоні відповідальності ОК "Південь" вночі було збито 9 дронів. На Миколаївщині унаслідок падіння уламків одного зі збитих дрона сталась пожежа, яку швидко ліквідували. Унаслідок інциденту – люди не постраждали.
Сили оборони знищили усі 12 ударних дронів типу "Шахед" та дві ракети Х-59, якими Росія намагалась атакувати Україну вночі, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
У тимчасово окупованому Севастополі чули вибухи, там виявили два безекіпажні катери. Так званий "губернатор Севастополя" Міхаіл Развожаєв та російське Міноборони заявили, сили Чорноморського флоту відбивають атаку безпілотників.
У передмісті Дніпра прогриміли вибухи близько 2 ночі. У ПС ЗСУ закликали жителів обласного центру перебувати в укриттях. Станом на 2:04 небо над Дніпропетровщиною вже було чистим. Моніторингові канали писали, що Росія могла спрямувати на область крилаті ракети "Іскандер".
Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявив, що Росія може масовано вдарити по Україні з початком перших морозів. Наразі окупанти, імовірно, накопичують дрони і ракети.