Вибухи у Севастополі, ворог запустив ракети на Дніпропетровщину: хронологія 614 дня війни

30 жовтня 2023, 06:43
Читать новость на русском

Росія не полишає спроб захопити територію України. Ворог продовжує вести збройну агресію проти нашої держави, вчиняючи воєнні злочини. Сили оборони тримають оборону при цьому ведуть наступ на кількох напрямках фронту.

Війна в Україні триває 614 день. Про головні події станом на 30 жовтня, ситуацію на полі бою – розповідає 24 Канал.

Дивіться також Гібрид "Шахеда" і "Ланцета": чим небезпечний для України новий російський дрон "Італмас"

08:48, 30 жовтня

В ISW пояснили відставку командувача військ Росії на Херсонщині

Російський диктатор Володимир Путін ймовірно відправив у відставку генерал-полковника Олега Макаревича з посади командувача російським угрупованням військ "Дніпро", яке діяло на Херсонському напрямку. Його замінив командувач ПДВ генерал-полковник Михайло Теплінський. В ISW вважають, це пов'язано із посиленням атак Сил оборони на цьому напрямку. 

08:36, 30 жовтня

Ворог гатив з артилерії по Харківщині

Вночі російські війська з артилерії обстріляли Харківщину, під вогнем ворога було селище Новоосинове Куп'янського району. Унаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок та гараж. Постраждалих немає.

Також ворог обстріляв Купянськ-Вузловий Куп'янського району – відомо про пошкодження приватного будинку, але, на щастя, минулось теж без постраждалих.

У Куп'янську внаслідок ворожого обстрілу горів приватний житловий будинок.

Також під вогнем росіян, за даними ОВА, були селища: Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Берестове Куп'янського району та інші населені пункти. Пошкоджено приватні житлові будинки та господарчі споруди.

Ворог гатив ночі по Харківщині / Фото ОВА

08:34, 30 жовтня

У Хмельницькій області без пошкоджень

Перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив, що унаслідок атаки цієї ночі пошкоджень немає. 

"Вкотре дякуємо силам ППО за відмінну роботу. Постраждалих немає. Пошкоджень обʼєктів інфраструктури немає", – повідомив він.  

08:31, 30 жовтня

Дві ракети збили над Дніпропетровщиною

Уламки збитих безпілотників впали у Дніпровському районі. Як наслідок, пошкоджено п'ятиповерхівку, приватний будинок та авто. За даними ОВА, минулось без жертв та потерпілих.

Унаслідок падіння уламків пошкоджено автомобіль / Фото ОВА

08:30, 30 жовтня

Уламки дрона спричинили пожежу на Миколаївщині

Наталія Гуменюк повідомила, що у зоні відповідальності ОК "Південь" вночі було збито 9 дронів. На Миколаївщині унаслідок падіння уламків одного зі збитих дрона сталась пожежа, яку швидко ліквідували. Унаслідок інциденту – люди не постраждали.

08:28, 30 жовтня

Усі повітрян цілі знищено

Сили оборони знищили усі 12 ударних дронів типу "Шахед" та дві ракети Х-59, якими Росія намагалась атакувати Україну вночі, повідомили у Повітряних силах ЗСУ. 

03:40, 30 жовтня

Вибухи у Севастополі

У тимчасово окупованому Севастополі чули вибухи, там виявили два безекіпажні катери. Так званий "губернатор Севастополя" Міхаіл Развожаєв та російське Міноборони заявили, сили Чорноморського флоту відбивають атаку безпілотників.

02:33, 30 жовтня

У передмісті Дніпра стались вибухи

У передмісті Дніпра прогриміли вибухи близько 2 ночі. У ПС ЗСУ закликали жителів обласного центру перебувати в укриттях. Станом на 2:04 небо над Дніпропетровщиною вже було чистим. Моніторингові канали писали, що Росія могла спрямувати на область крилаті ракети "Іскандер". 

02:10, 30 жовтня

Росія може масовано вдарити з початком морозів

Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявив, що Росія може масовано вдарити по Україні з початком перших морозів. Наразі окупанти, імовірно, накопичують дрони і ракети. 

Автор: Анастасія Лукашевська