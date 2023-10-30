Вибухи у Севастополі, ворог запустив ракети на Дніпропетровщину: хронологія 614 дня війни

Росія не полишає спроб захопити територію України. Ворог продовжує вести збройну агресію проти нашої держави, вчиняючи воєнні злочини. Сили оборони тримають оборону при цьому ведуть наступ на кількох напрямках фронту.

Війна в Україні триває 614 день. Про головні події станом на 30 жовтня, ситуацію на полі бою – розповідає 24 Канал.

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