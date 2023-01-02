Чи почне Китай та Білорусь допомагати Росії у війні у 2023 році: думка політика

В Росії практично немає союзників, які готові були б допомогти воювати їй проти України. Хоч інколи звучать побоювання щодо Китаю та Білорусі.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков. За його словами, можна впевнено говорити, що Китай не буде учасником війни в Україні або ж союзником Росії.

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Пекін може підтримувати Росію в певних "третьосортних" питаннях на кшталт голосувань в резолюціях, вето на певні рішення та інших політичних кроках. Можливо, там навіть підтримають певний обсяг зовнішньої торгівлі. Але не сильно, щоб не нарватися на вторинні санкції.

Китай не буде активним учасником війни. Сі Цзіньпінь не збирається зустрічатися з Путіним. Він не перший раз йому відмовляє в зустрічі,

– зазначив Гудков.

Чи вступить Білорусь у війну

На думку Гудкова, досить сумнівно, що самопроголошений президент Алєксандр Лукашенко таки вирішить повноцінно вступити у бій. Найімовірніше, той до кінця війни буде "валяти дурака", щось обіцяти Путіну, вкидати гучні заяви. Але армію на війну не пошле.

Він не ідіот, щоб ризикувати головою заради Путіна. Лукашенко готовий багато зробити – здати країну в оренду, зіпсувати політичні відносини, але не готовий поставити голову в пащу лева,

– зауважив Гудков.

Хоч безперечно Лукашенка потрібно вважати спільником Росії у війні.

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Позиція Китаю щодо війни в Україні: коротко