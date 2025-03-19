Атака на Київщину й Сумщину, пожежа на нафтобазі у Кубані: хронологія 1120 дня війни
В Україні триває 1120 повномасштабної війни, яку розпочала Росія. Сили оборони продовжують стримувати наступ ворога на ключових напрямках, даючи противнику гідну відсіч.
Про головні події дня станом на 19 березня, ситуацію на фронті, втрати ворога, просування наших захисників, розповідає 24 Канал.
Дивіться також Росіяни пробиваються на Сумщину та до Запоріжжя: аналіз бойових дій та карти фронту від ISW
Один із дронів упав на дах Краснопільської лікарні. За попередньою інформацією, люди не постраждали. На місці працюють аварійно-рятувальні служби. Тривають евакуаційні заходи щодо пацієнтів та персоналу лікарні, як повідомила обласна влада. БпЛА атакували місто Кропоткін у Краснодарському краї Росії. Попередньо, безпілотники завдали удару по місцевій нафтобазі. Місцеві жителі писали про 5 чи 6 гучних вибухів над містом. І далі, традиційно, "падіння уламків" спричинило "спалах у районі НПЗ". Утім, офіційної інформації від влади Кубані наразі не було. Є влучання у Бучанському районі. Чоловік 60 років отримав поранення обох нижніх кінцівок. Наразі він госпіталізований в місцеву лікарню. Постраждалому надається вся необхідна медична допомога, Крім того, попередньо у трьох населених пунктах району пошкоджені та частково зруйновані 9 приватних будинків. Також вдалося ліквідувати пожежі трьох таунхаусів.
На Сумщині ворожий БпЛА впав на дах лікарні
На Кубані горіла НПЗ
Внаслідок атаки на Київщину є поранений та руйнування
– йдеться у повідомленні.
Один із дронів упав на дах Краснопільської лікарні. За попередньою інформацією, люди не постраждали.
На місці працюють аварійно-рятувальні служби. Тривають евакуаційні заходи щодо пацієнтів та персоналу лікарні, як повідомила обласна влада.
БпЛА атакували місто Кропоткін у Краснодарському краї Росії. Попередньо, безпілотники завдали удару по місцевій нафтобазі.
Місцеві жителі писали про 5 чи 6 гучних вибухів над містом. І далі, традиційно, "падіння уламків" спричинило "спалах у районі НПЗ". Утім, офіційної інформації від влади Кубані наразі не було.
Є влучання у Бучанському районі.
Чоловік 60 років отримав поранення обох нижніх кінцівок. Наразі він госпіталізований в місцеву лікарню. Постраждалому надається вся необхідна медична допомога,
Крім того, попередньо у трьох населених пунктах району пошкоджені та частково зруйновані 9 приватних будинків. Також вдалося ліквідувати пожежі трьох таунхаусів.