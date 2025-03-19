Атака на Київщину й Сумщину, пожежа на нафтобазі у Кубані: хронологія 1120 дня війни

В Україні триває 1120 повномасштабної війни, яку розпочала Росія. Сили оборони продовжують стримувати наступ ворога на ключових напрямках, даючи противнику гідну відсіч.

Про головні події дня станом на 19 березня, ситуацію на фронті, втрати ворога, просування наших захисників, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Росіяни пробиваються на Сумщину та до Запоріжжя: аналіз бойових дій та карти фронту від ISW