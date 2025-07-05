Вибухи в низці регіонів Росії, просування ворога на фронті: хронологія 1228 дня війни
Уже 1228 добу повномасштабної війни ЗСУ дають відсіч російським військам. Сили оборони продовжують давати відсіч противнику по всій лінії фронту, а сили ППО відбивають атаки ворожих сил з повітря.
Яка ситуація на фронті сьогодні, головні новини 5 липня, повідомляє 24 Канал.
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Понад 30 рейсів затримано та декілька скасовано у пітерському аеропорту Пулково після введення плану "Килим" через загрозу атаки БпЛА. Тимчасові обмеження були введені і в аеропорту Саратова. Гучно у ніч проти 5 липня було одразу у кількох російських областях: Ленінградській, Воронезькій та у Чувашії. Найгучніше було у самому місті Енгельс. Тут, кажуть місцеві жителі, уночі увімкнули сирену. Вже незабаром пролунали вибухи – усі поблизу воєнного аеродрому Про вибухи у Саратовській області російські телеграм-канали повідомили близько 4 ночі 5 липня Росіяни просунулися на півночі Сумської області та в напрямку Часового Яру і Великої Новосілки. Українські війська нещодавно мали успіхи на Куп'янському напрямку, зокрема на схід від Колісниківки.
Дрони атакують Росію
Аналіз боїв за добу від ISW
Понад 30 рейсів затримано та декілька скасовано у пітерському аеропорту Пулково після введення плану "Килим" через загрозу атаки БпЛА.
Тимчасові обмеження були введені і в аеропорту Саратова.
Гучно у ніч проти 5 липня було одразу у кількох російських областях: Ленінградській, Воронезькій та у Чувашії.
Найгучніше було у самому місті Енгельс. Тут, кажуть місцеві жителі, уночі увімкнули сирену. Вже незабаром пролунали вибухи – усі поблизу воєнного аеродрому
Про вибухи у Саратовській області російські телеграм-канали повідомили близько 4 ночі 5 липня
Росіяни просунулися на півночі Сумської області та в напрямку Часового Яру і Великої Новосілки.
Українські війська нещодавно мали успіхи на Куп'янському напрямку, зокрема на схід від Колісниківки.