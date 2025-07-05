Вибухи в низці регіонів Росії, просування ворога на фронті: хронологія 1228 дня війни

05:06, 05 липня

Гучно у ніч проти 5 липня було одразу у кількох російських областях: Ленінградській, Воронезькій та у Чувашії.

Найгучніше було у самому місті Енгельс. Тут, кажуть місцеві жителі, уночі увімкнули сирену. Вже незабаром пролунали вибухи – усі поблизу воєнного аеродрому

Про вибухи у Саратовській області російські телеграм-канали повідомили близько 4 ночі 5 липня