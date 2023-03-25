Українські захисники збили ворожий гелікоптер Мі-24: хронологія 395 дня війни
25 березня 2023, 06:23Читать новость на русском
Уже 395 день повномасштабної війни наші воїни героїчно обороняють Україну від окупантів. Натомість загарбники продовжують обстрілювати населені пункти, руйнувати цивільну інфраструктуру та вбивати мирних людей.
Про головні події 25 березня, боротьбу українців на фронті та дипломатичному рівні розповідає 24 Канал.
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- упродовж минулої доби Росія завдала 50 авіаційних та 11 ракетних ударів, здійснила 75 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі. На жаль, загинули мирні люди.
- Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Сили оборони відбили 59 атак ворога.
- В Енергодарі Запорізької області російські окупанти організовують дітям старших класів "екскурсії" до Волгодонська, на Ростовську АЕС.
- Українська авіація завдала ще 17 ударів по районах зосередження окупантів. Наші захисники збили ворожий гелікоптер Мі-24 та 6 безпілотників.
- Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 4 райони зосередження противника, два зенітно-ракетних комплекси, склад боєприпасів, артилерійський підрозділ на вогневій позиції та 2 станції радіоелектронної боротьби.