Португалія передасть бронемашини, у Бєлгороді могли впасти 2 бомби: хронологія 423 дня війни

Про головні події на фронті, в тилу та на міжнародній арені 22 квітня читайте у матеріалі 24 Каналу.
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У Генштабі повідомили, що упродовж минулої доби ворог завдав 3 ракетних та 30 авіаційних ударів, а ще здійснив 50 обстрілів з РСЗВ. на Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках Сили оборони відбили 53 атаки противника. Наша авіація завдала ще 5 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, зенітно-ракетний комплекс та ще 2 важливих військових об'єкти противника.04:21
У бійця ЗСУ виявили в щелепі кулю замість двох зубів. Перед цим воїн заявив, що щось ударило в щоку та попросив лікарів відпустити його якнайшвидше.03:22
Вчора, 21 квітня, уряд Німеччини та Організація Об'єднаних Націй з промислового розвитку (UNIDO) підписали угоду про виділення ФРН 3 мільйонів євро на розбудову промислового потенціалу нашої держави. Про це повідомив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк.03:12
Португалія передасть Україні 5 бронемашин – три M113 і дві M577. Про це заявила міністерка національної оборони Португалії Гелена Каррейрас. 02:56
Пригожин заявив, що нібито син Пєскова служив у ПВК "Вагнера".02:54
Журналіст Нікіта Пармьонов у ефірі одного з російських ліберальних ютуб-каналів повідомив, що насправді у Бєлгороді ввечері 20 квітня могла впасти не одна, а дві бомби. За його словами, друга зійшла трохи далі від першої, не здетонувала, але пробила декілька балконів.01:37
Українським спортсменам у Молдові 16 квітня заборонили виходити з синьо-жовтим прапором на Чемпіонат світу з латиноамериканських танців серед професіоналів. Про це розповіла спортсменка Вікторія Урсатій.01:27
У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що близько 19 години вечора 21 квітня ворог атакував Україну з південно-східного напрямку ударними дронами-камікадзе. Наші воїни знищили 4 з 5 "Shahed-136/131".01:02
Раніше, 20 квітня, суд обрав запобіжний захід попу УПЦ МП Ігорю Слободяну, якого підозрюють у побитті колишнього військовослужбовця Артура Ананьєва у Хмельницькому. Священника взяли під особисте зобов'язання.00:12
Фінляндія 21 квітня схвалила 15 пакет військової допомоги для України. До нього ввійде спорядження для воїнів ЗСУ, що проходять навчання в рамках місії EUMAM.00:05
ЄС невдовзі прийме рішення про використання першого мільярда євро з фінансового пакета, що був виділений для спільного замовлення на виробництво артилерійських боєприпасів для термінового доставлення до України. Про це повідомив неназваний офіційний представник Євросоюзу.00:00
Вчора, 21 квітня, Володимир Зеленський підписав закон про деколонізацію географічних назв. Згідно з ним, географічні об'єкти не можуть отримувати назви, які б символізували, звеличували Росію або ж її пам'ятні місця, дати, події, діячів, які здійснювали агресію проти України або іншої держави.