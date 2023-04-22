Португалія передасть бронемашини, у Бєлгороді могли впасти 2 бомби: хронологія 423 дня війни

В Україні вже 423 доба повномасштабної війни. Російські терористи продовжують обстрілювати наші населені пункти, знищувати інфраструктуру та вбивати мирних людей. Сили оборони стоять на захисті рідної землі та дають потужну відсіч агресору.

Про головні події на фронті, в тилу та на міжнародній арені 22 квітня читайте у матеріалі 24 Каналу.

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У Генштабі повідомили, що упродовж минулої доби ворог завдав 3 ракетних та 30 авіаційних ударів, а ще здійснив 50 обстрілів з РСЗВ. на Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках Сили оборони відбили 53 атаки противника. Наша авіація завдала ще 5 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, зенітно-ракетний комплекс та ще 2 важливих військових об'єкти противника.У бійця ЗСУ виявили в щелепі кулю замість двох зубів. Перед цим воїн заявив, що щось ударило в щоку та попросив лікарів відпустити його якнайшвидше.Вчора, 21 квітня, уряд Німеччини та Організація Об'єднаних Націй з промислового розвитку (UNIDO) підписали угоду про виділення ФРН 3 мільйонів євро на розбудову промислового потенціалу нашої держави. Про це повідомив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк.Португалія передасть Україні 5 бронемашин – три M113 і дві M577. Про це заявила міністерка національної оборони Португалії Гелена Каррейрас.Пригожин заявив, що нібито син Пєскова служив у ПВК "Вагнера".Журналіст Нікіта Пармьонов у ефірі одного з російських ліберальних ютуб-каналів повідомив, що насправді у Бєлгороді ввечері 20 квітня могла впасти не одна, а дві бомби. За його словами, друга зійшла трохи далі від першої, не здетонувала, але пробила декілька балконів.Українським спортсменам у Молдові 16 квітня заборонили виходити з синьо-жовтим прапором на Чемпіонат світу з латиноамериканських танців серед професіоналів. Про це розповіла спортсменка Вікторія Урсатій.У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що близько 19 години вечора 21 квітня ворог атакував Україну з південно-східного напрямку ударними дронами-камікадзе. Наші воїни знищили 4 з 5 "Shahed-136/131".Раніше, 20 квітня, суд обрав запобіжний захід попу УПЦ МП Ігорю Слободяну, якого підозрюють у побитті колишнього військовослужбовця Артура Ананьєва у Хмельницькому. Священника взяли під особисте зобов'язання.Фінляндія 21 квітня схвалила 15 пакет військової допомоги для України. До нього ввійде спорядження для воїнів ЗСУ, що проходять навчання в рамках місії EUMAM.ЄС невдовзі прийме рішення про використання першого мільярда євро з фінансового пакета, що був виділений для спільного замовлення на виробництво артилерійських боєприпасів для термінового доставлення до України. Про це повідомив неназваний офіційний представник Євросоюзу.Вчора, 21 квітня, Володимир Зеленський підписав закон про деколонізацію географічних назв. Згідно з ним, географічні об'єкти не можуть отримувати назви, які б символізували, звеличували Росію або ж її пам'ятні місця, дати, події, діячів, які здійснювали агресію проти України або іншої держави.