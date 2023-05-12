ЗСУ відбили понад 44 атаки ворога: хронологія 443 дня війни

Пекельна війна Росії проти України триває уже 443 дні. Сили оборони тримають оборону на усіх напрямках фронту, ворог деморалізований та поводиться як терорист.

Яка ситуація на фронті та на дипломатичному полі станом на 12 травня – читайте у тексті 24 Каналу.

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06:00 Сили оборони України відбили 44 атаки противника на 4 напрямках упродовж останньої доби, йдеться у ранковому зведенні Генштабу.

Противник завдав 6 ракетних ударів, зокрема по містах Слов'янськ, Костянтинівка та Запоріжжя. Крім того, було здійснено 59 ворожих авіаційних ударів та 95 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

Російські війська зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар'їнка.

Генерал української армії, голова Служби зовнішньої розвідки (у 2005 – 2010 роках) Микола Маломуж вважає, що указ Путіна про призов резервістів на військові збори, який той підписав 10 травня, може бути спробою диктатора згуртувати країну напередодні українського контрнаступу.

01:50 Українські воїни перетворили на брухт новий зенітний ракетно-гарматний комплекс росіян "Панцир-С1".

У ЗСУ показали нещодавно залишені позиції росіян у Бахмуті. На фото можна побачити залишки мін, які окупанти хотіли використати для створення мінних полів. Крім цього, там були й переносні зенітно-ракетні комплекси, що застосовують окупанти по танках ЗСУ.

Росіяни втекли з позиції біля Бахмута / Фото 25 окремої Січеславської повітрянодесантної бригади