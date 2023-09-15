Росіяни запустили "Шахеди", ЗСУ оволоділи Андріївкою у ході штурму: хронологія 569 дня

15 вересня 2023, 06:21
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Уже більше півроку в Україні триває війна. Росіяни продовжують атакувати "Шахедами" та крилатими ракетами цивільні міста України. Тим часом ЗСУ продовжують метр за метром вибивати ворога з нашої землі.

Про головні події, які стались упродовж 569 дня війни, 15 вересня – читайте в матеріалі 24 Каналу.

 

08:32, 15 вересня

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію. В районі Вербове Запорізької області українці завдали окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці.

08:27, 15 вересня

Втрати росіян станом на 15 вересня

У Генштабі повідомили про знищення 470 окупантів протягом минулої доби. Загалом втрати росіян у війні в Україні склали 271 440 особового складу. 

14 вересня ЗСУ відправили за російським кораблем 13 ворожих танків та чотири броньовані машини.

07:31, 15 вересня

Вночі ворог обстрілював Дніпропетровщину

За словами голови Дніпровської обласної держадміністрації, уночі ворог двічі накривав вогнем з важкої артилерії Нікопольщину.

Так, у Червоногригорівській громаді пошкоджений транспортний об'єкт. Через обстріли зайнялася суха трава. Вогнеборці оперативно загасили полум'я..

Росіяни били і по Марганецькій громаді. На щастя, жертв немає.

07:26, 15 вересня

На Хмельниччині пролунали вибухи. Там працює ППО по ворожих "Шахедах".

07:24, 15 вересня

ЗСУ оволоділи Андріївкою у ході штурмів - Генштаб

Станом на 15 вересня ЗСУ взяли під контроль Андріївку. Це стало можливим внаслідок штурмових дій з боку українських військових. Також наші воїни мали успіх в районі Кліщіївки. 

06:43, 15 вересня

Українські пілоти вивчатимуть англійську

У Пентагоні підтвердили початок мовної підготовки українських пілотів для F-16.

Заступниця речника американського відомства Сабріна Сінгх заявила, що українські льотчики розпочнуть вивчати англійську пізніше у вересні. Однак конкретної дати поки немає.

06:26, 15 вересня

ЗСУ мають успіх на південь від Бахмута

Інститут вивчення війни повідомив, що ЗСУ вдалося досягти успіхів на південь від Бахмута. Також українські війська просувалися вздовж лінії Авдіївка – Донецьк.

Минулої доби росіяни своє чергою вели наступальні дії на лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка — Донецьк, на заході Запорізької області та просунулися на окремих ділянках.

06:25, 15 вересня

В окупованому Мелітополі неспокійний світанок.  Жителі міста чули звуки одиночного вибуху зранку о пів на п'яту, повідомляє міський голова Іван Федоров.

 

06:24, 15 вересня

Тривога поширилася й на Тернопільську область, Житомирську та Рівненську області.

06:21, 15 вересня

На Вінниччині було чутно звук вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного.

06:14, 15 вересня

Росіяни запустили "Шахеди" - у кількох областях тривога

Зранку о 5:33 у Повітряних силах повідомили про загрозу застосування "Шахедів".

Група ворожих ударних БпЛА у повітряному просторі Вінниччини рухається у північно-західному напрямку.

У Хмельницькій, Чернівецькій та Запорізьких областях лунає тривога.

 

Автор: Анастасія Колеснікова