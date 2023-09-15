Росіяни запустили "Шахеди", ЗСУ оволоділи Андріївкою у ході штурму: хронологія 569 дня

Уже більше півроку в Україні триває війна. Росіяни продовжують атакувати "Шахедами" та крилатими ракетами цивільні міста України. Тим часом ЗСУ продовжують метр за метром вибивати ворога з нашої землі.

Про головні події, які стались упродовж 569 дня війни, 15 вересня – читайте в матеріалі 24 Каналу.