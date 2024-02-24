Друга річниця масштабного вторгнення, наслідки атаки дронів: хронологія 731 дня війни

В Україні розпочалась 731 доба повномасштабного вторгнення Росії. Сьогодні рівно два роки, як Путін вирішив вторгнутись в суверенну незалежну державу. Два роки українці дають відсіч ворогу, захисники мужньо ведуть бій з окупантами.

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