Друга річниця масштабного вторгнення, наслідки атаки дронів: хронологія 731 дня війни
В Україні розпочалась 731 доба повномасштабного вторгнення Росії. Сьогодні рівно два роки, як Путін вирішив вторгнутись в суверенну незалежну державу. Два роки українці дають відсіч ворогу, захисники мужньо ведуть бій з окупантами.
Про головні події дня, ситуацію на фронті, дипломатичні перемоги – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Росіяни повідомили про велику пожежу на заводі в Липецьку. Пожежа охопила Новолипецький металургійний комбінат – це найбільший сталеливарний завод у Росії. До речі, він і один із топових забруднювачів повітря, на що регулярно скаржаться росіяни. Уночі ППО знищила 12 дронів-камікадзе – два над Миколаївщиною, по п'ять над Кіровоградщиною й Одещиною. Один зі збитих дронів упав у житловий квартал Одеси, де сталися руйнування та займання в типовому одеському дворику. Сили оборони Півдня повідомили, що унаслідок падіння дрону одна з квартир зруйнована повністю. Там загинув господар, його дружину рятувальникам вдалося дістати з-під завалів, її госпіталізовано у важкому стані. Ще двох мешканок сусідньої квартири доправили в лікарню з опіками й іншими травмами. Постійний представник Росії Василь Небензя під час виступу на Генасамблеї ООН відзначився цинічними заявами. "Тимчасово окупованих територій не існує. Є російські регіони", До таких "російських" Небензя зарахував не тільки Крим і Донеччину та Луганщину, але й Запорізьку та Херсонську області. У ГУР розповіли, що українські захисники збили російський літак далекого радіолокаційного стеження А-50 із радянського ЗРК С-200. Це вже другий збитий літак такого типу – перше збиття було в січні. Українці зібрали 300 мільйонів за 36 годин на морські дрони Sea Baby для Служби безпеки України. Саме вони підірвали Кримський міст. Щоб реалізувати цю амбітну мету, об'єдналися UNITED24, monobank і блогери Сергій Стерненко та Ігор Лаченков.
У Липецьку пожежа на металургійному заводі
В Одесі є загиблий унаслідок атаки дронів
Дрон упав в житловоиу кварталі Одеси / Фото ДСНС
Небензя видав цинічні заяви на Генасамблеї
– сказав він.
Чим збили літак А-50
Українці зібрали 300 мільйонів на дрони Sea Baby
Росіяни повідомили про велику пожежу на заводі в Липецьку. Пожежа охопила Новолипецький металургійний комбінат – це найбільший сталеливарний завод у Росії. До речі, він і один із топових забруднювачів повітря, на що регулярно скаржаться росіяни.
Уночі ППО знищила 12 дронів-камікадзе – два над Миколаївщиною, по п'ять над Кіровоградщиною й Одещиною.
Один зі збитих дронів упав у житловий квартал Одеси, де сталися руйнування та займання в типовому одеському дворику.
Сили оборони Півдня повідомили, що унаслідок падіння дрону одна з квартир зруйнована повністю. Там загинув господар, його дружину рятувальникам вдалося дістати з-під завалів, її госпіталізовано у важкому стані. Ще двох мешканок сусідньої квартири доправили в лікарню з опіками й іншими травмами.
Постійний представник Росії Василь Небензя під час виступу на Генасамблеї ООН відзначився цинічними заявами.
"Тимчасово окупованих територій не існує. Є російські регіони",
До таких "російських" Небензя зарахував не тільки Крим і Донеччину та Луганщину, але й Запорізьку та Херсонську області.
У ГУР розповіли, що українські захисники збили російський літак далекого радіолокаційного стеження А-50 із радянського ЗРК С-200. Це вже другий збитий літак такого типу – перше збиття було в січні.
Українці зібрали 300 мільйонів за 36 годин на морські дрони Sea Baby для Служби безпеки України. Саме вони підірвали Кримський міст.
Щоб реалізувати цю амбітну мету, об'єдналися UNITED24, monobank і блогери Сергій Стерненко та Ігор Лаченков.