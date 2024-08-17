Окупанти атакували Україну "Шахедами": хронологія 906 дня війни
Вже 906 днів триває повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Кремль і досі не відмовився від своїх загарбницьких планів, тому продовжує посилати тисячі солдатів на загибель.
На заваді планам окупантів стоять ЗСУ, які мужньо стримують ворога та дають гідну відсіч. Про головні новини з фронту, ситуацію на міжнародній арені та в тилу – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Вже вдруге за день у Сумах лунали вибухи. Втім, наразі невідомо про точну причину вибуху. За даними моніторингових спільнот, на Чернігівщину залетів "Шахед" з Київщини. В області по ньому працювала ППО. Наразі немає офіційної інформації про вибухи на Чернігівщині та їхні наслідки. Попередньо, по Сумах ворог вдарив ракетою Х-59. Про пуск ракети у бік міста повідомили моніторингові канали приблизно о 2 ночі 17 серпня. Потім з'явилися повідомлення про вибухи. Наразі офіційної інформації ні про вибухи в Сумах, ні про наслідки немає. Повітряні сили попереджали, що у напрямку Київщини рухаються ворожі ударні безпілотники. Згодом у Київській ОВА повідомили, що в області пролунали вибухи. Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО, Моніторингові телеграм-канали повідомляють, що у Черкаській області пролунали вибухи. Ймовірно, в регіоні працюють системи ППО. Раніше Повітряні сили повідомляли, що фіксують безпілотники на межі Київської та Черкаської областей. "Шахеди" летіли у південно-західному напрямку.
У Сумах прогримів потужний вибух
Ударні БпЛА атакували Чернігівщину
У Сумах пролунав вибух
На Київщині чули вибухи
– повідомили в Київській ОВА.
Ворог атакував Черкащину "Шахедами"
Вже вдруге за день у Сумах лунали вибухи. Втім, наразі невідомо про точну причину вибуху.
За даними моніторингових спільнот, на Чернігівщину залетів "Шахед" з Київщини. В області по ньому працювала ППО.
Наразі немає офіційної інформації про вибухи на Чернігівщині та їхні наслідки.
Попередньо, по Сумах ворог вдарив ракетою Х-59. Про пуск ракети у бік міста повідомили моніторингові канали приблизно о 2 ночі 17 серпня.
Потім з'явилися повідомлення про вибухи. Наразі офіційної інформації ні про вибухи в Сумах, ні про наслідки немає.
Повітряні сили попереджали, що у напрямку Київщини рухаються ворожі ударні безпілотники. Згодом у Київській ОВА повідомили, що в області пролунали вибухи.
Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО,
Моніторингові телеграм-канали повідомляють, що у Черкаській області пролунали вибухи. Ймовірно, в регіоні працюють системи ППО.
Раніше Повітряні сили повідомляли, що фіксують безпілотники на межі Київської та Черкаської областей. "Шахеди" летіли у південно-західному напрямку.