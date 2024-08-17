Окупанти атакували Україну "Шахедами": хронологія 906 дня війни

Вже 906 днів триває повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Кремль і досі не відмовився від своїх загарбницьких планів, тому продовжує посилати тисячі солдатів на загибель.

На заваді планам окупантів стоять ЗСУ, які мужньо стримують ворога та дають гідну відсіч. Про головні новини з фронту, ситуацію на міжнародній арені та в тилу – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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