Атака "Шахедів" на Україну, у повітрі 11 Ту-95МС: хронологія 915 дня війни
Росія продовжує невпинно атакувати мирні українські міста та тисне на фронті. Водночас Сили оборони дають гідну відсіч окупантам, щоб вигнати їх з української території.
Розпочалася 915 доба великої війни. Про ключові події 26 серпня, ситуацію на фронті, втрати Росії, політичні новини та міжнародні досягнення – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Місцеві мешканці орієнтовно після 5:46 26 серпня почали писати про "приліт" безпілотників по Саратову. Вони нібито "врізалися у будинки, пошкоджено фасади висоток". У росіян традиційно "працює ППО". Понад 4 гучні звуки жителі Саратова чули над містом. Зауважимо, що до Енгельса, де розміщений російський аеродром, буквально 15 кілометрів по прямій. В КМВА повідомили, що Росія традиційно атакувала столицю дронами ударними БпЛА типу "Шахед". За попередньою інформацією, ці баражуючі боєприпаси росіяни запустили з території Курської області, безпілотники пролетіли Сумську та Чернігівську області і заходили в бік Києва зі східного та північно-східного напрямків, Силами та засобами ППО було знищено близько десяти ворожих дронів на підступах до міста. Внаслідок російського удару по Краматорську 25 серпня загинув радник із безпеки агентства Reuters Раян Еванс. Він був колишнім британським солдатом. Чоловік працював в агентстві Reuters із 2022 року і консультував журналістів із питань безпеки по всьому світу, зокрема в Україні, Ізраїлі та на Олімпійських іграх у Парижі. На момент загибелі йому було 38 років. Володимир Зеленський зазначив, що за час повномасштабної війни він провів одну телефонну розмову з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. Я не отримав жодних сигналів від його команди, чи власне від нього, ми мали одну телефонну розмову. Я чув меседжі лише про те, що він буде підтримувати Україну, він прагне зупинити війну, За словами президента, Трамп прагне, щоб Україна була незалежною європейською вільною країною. Міст через річку Сейм у Глушківському районі Курської області у селі Кариж став практично непридатним для проїзду важкої техніки після нових ударів ЗСУ. На опублікованому знімку також можна побачити, що російські військові спорудили поряд із мостом тимчасову понтонну, а також човнову переправу. Понтонний міст на фото частково занурений у воду – можливо, він також уже встиг зазнати атаки. Українські військові фактично знищили третій міст через Сейм / Фото "Радіо Свобода"
Дрони атакували російський Саратов
Близько 10 дронів знищили на підступах до Києва
– мовиться у повідомленні.
В Краматорську загинув радник Reuters з безпеки
Я не отримав жодних поганих сигналів від Трампа, – Зеленський про підтримку України
– наголосив глава держави.
Росіяни встановили понтонну переправу в Курській області
Місцеві мешканці орієнтовно після 5:46 26 серпня почали писати про "приліт" безпілотників по Саратову. Вони нібито "врізалися у будинки, пошкоджено фасади висоток". У росіян традиційно "працює ППО".
Понад 4 гучні звуки жителі Саратова чули над містом.
Зауважимо, що до Енгельса, де розміщений російський аеродром, буквально 15 кілометрів по прямій.
В КМВА повідомили, що Росія традиційно атакувала столицю дронами ударними БпЛА типу "Шахед".
За попередньою інформацією, ці баражуючі боєприпаси росіяни запустили з території Курської області, безпілотники пролетіли Сумську та Чернігівську області і заходили в бік Києва зі східного та північно-східного напрямків,
Силами та засобами ППО було знищено близько десяти ворожих дронів на підступах до міста.
Внаслідок російського удару по Краматорську 25 серпня загинув радник із безпеки агентства Reuters Раян Еванс.
Він був колишнім британським солдатом. Чоловік працював в агентстві Reuters із 2022 року і консультував журналістів із питань безпеки по всьому світу, зокрема в Україні, Ізраїлі та на Олімпійських іграх у Парижі. На момент загибелі йому було 38 років.
Володимир Зеленський зазначив, що за час повномасштабної війни він провів одну телефонну розмову з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом.
Я не отримав жодних сигналів від його команди, чи власне від нього, ми мали одну телефонну розмову. Я чув меседжі лише про те, що він буде підтримувати Україну, він прагне зупинити війну,
За словами президента, Трамп прагне, щоб Україна була незалежною європейською вільною країною.
Міст через річку Сейм у Глушківському районі Курської області у селі Кариж став практично непридатним для проїзду важкої техніки після нових ударів ЗСУ.
На опублікованому знімку також можна побачити, що російські військові спорудили поряд із мостом тимчасову понтонну, а також човнову переправу. Понтонний міст на фото частково занурений у воду – можливо, він також уже встиг зазнати атаки.
Українські військові фактично знищили третій міст через Сейм / Фото "Радіо Свобода"