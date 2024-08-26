Атака "Шахедів" на Україну, у повітрі 11 Ту-95МС: хронологія 915 дня війни

Росія продовжує невпинно атакувати мирні українські міста та тисне на фронті. Водночас Сили оборони дають гідну відсіч окупантам, щоб вигнати їх з української території.

Розпочалася 915 доба великої війни. Про ключові події 26 серпня, ситуацію на фронті, втрати Росії, політичні новини та міжнародні досягнення – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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