Росія атакувала Україну "Шахедами": хронологія 926 дня війни

В Україні триває 926 добав повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Збройні Сили України продовжують стримувати ворога по всій лінії фронту, даючи гідну відсіч.

Про основні події станом на 4 вересня, ситуацію на фронті, втрати Росії, просування українських захисників та російські удари по Україні – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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