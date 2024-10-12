Росіяни вкотре атакували "Шахедами": хронологія 962 дня війни
Триває 962 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Окупанти продовжують тиснути на всіх напрямках фронту, але Сили оборони мужньо відбивають ці атаки та завдають колосальних втрат ворогу.
Про головні події 5 жовтня, ситуацію на фронті, втрати Росії, успіхи ЗСУ та російські обстріли України – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Наступного тижня міністри оборони НАТО зберуться для створення нової стратегії щодо Росії у відповідь на загрозу з її боку. Попри зміну курсу, НАТО все ще підтримує "Основний акт" з Росією, підписаний у 1997 році, а Рада Росія – НАТО не збирався з 2022 року. Зараз тривають дебати всередині НАТО щодо нової стратегії, але існують розбіжності серед членів щодо її агресивності та можливих наслідків. В ISW повідомили, що кілька тисяч північнокорейських солдатів проходять підготовку в Росії і можуть бути відправлені на війну в Україну. Також українська розвідка повідомляє про присутність північнокорейських офіцерів на окупованих територіях, але участь підрозділів КНДР у бойових діях поки не зафіксована. Загальні втрати російських військ від 24 лютого 2022 року: Внаслідок атаки на Дніпропетровщину є пошкодження у Дніпрі та Павлограді. Гучно цієї ночі було й у Дніпрі – в місті внаслідок ворожої атаки пошкоджені облицювання стін та кілька вікон багатоповерхівки. А ще у Павлоградському районі. Там понівечений приватний будинок, Вранці голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про наслідки нічної атаки по Запоріжжю. Ворог вночі атакував Запоріжжя. Поцілив по приватних житлових будинках і виробничих приміщеннях одного з підприємств, Федоров повідомив про попередньо трьох поранених людей. Серед них – 12-річна дівчинка. Лікарі уже надали їм усю необхідну допомогу. Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що "втратив апетит" до подальшого фінансування України та сподівається, що це не буде потрібно. Джонсон вважає, що Дональд Трамп у разі переобрання може "покласти край війні проти України", тоді як обрання Камали Гарріс президентом є "відчайдушним і небезпечним" сценарієм. У Запоріжжі пролунали вибухи. У Повітряних силах попереджали про пуски КАБів на місто. В Курській області у Курчатові пролунали потужні вибухи внаслідок атаки БпЛА. Втім, там стверджують, що це буцімто була "робота ППО". Окрім того, дрони також фіксували й на Кубані. Їх бачили біля Слов'янська, що у Краснодарському краї. Уночі Росія вкотре атакувала Суми "Шахедами". Там працювала ППО.
НАТО може переглянути відносини із Росією
В Росії тренуються тисячі солдатів КНДР
Втрати Росії
Росіяни атакували Дніпропетровщину
– повідомив голова ОВА Сергій Лисак.
У Запоріжжі є влучання у будинки
– написав він.
Спікер Джонсон висловився про допомогу Україні
Вибух у Запоріжжі
Дрони атакували Росію
Росія атакувала Суми
Наступного тижня міністри оборони НАТО зберуться для створення нової стратегії щодо Росії у відповідь на загрозу з її боку.
Попри зміну курсу, НАТО все ще підтримує "Основний акт" з Росією, підписаний у 1997 році, а Рада Росія – НАТО не збирався з 2022 року.
Зараз тривають дебати всередині НАТО щодо нової стратегії, але існують розбіжності серед членів щодо її агресивності та можливих наслідків.
В ISW повідомили, що кілька тисяч північнокорейських солдатів проходять підготовку в Росії і можуть бути відправлені на війну в Україну.
Також українська розвідка повідомляє про присутність північнокорейських офіцерів на окупованих територіях, але участь підрозділів КНДР у бойових діях поки не зафіксована.
Загальні втрати російських військ від 24 лютого 2022 року:
Внаслідок атаки на Дніпропетровщину є пошкодження у Дніпрі та Павлограді.
Гучно цієї ночі було й у Дніпрі – в місті внаслідок ворожої атаки пошкоджені облицювання стін та кілька вікон багатоповерхівки. А ще у Павлоградському районі. Там понівечений приватний будинок,
Вранці голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про наслідки нічної атаки по Запоріжжю.
Ворог вночі атакував Запоріжжя. Поцілив по приватних житлових будинках і виробничих приміщеннях одного з підприємств,
Федоров повідомив про попередньо трьох поранених людей. Серед них – 12-річна дівчинка. Лікарі уже надали їм усю необхідну допомогу.
Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що "втратив апетит" до подальшого фінансування України та сподівається, що це не буде потрібно.
Джонсон вважає, що Дональд Трамп у разі переобрання може "покласти край війні проти України", тоді як обрання Камали Гарріс президентом є "відчайдушним і небезпечним" сценарієм.
У Запоріжжі пролунали вибухи. У Повітряних силах попереджали про пуски КАБів на місто.
В Курській області у Курчатові пролунали потужні вибухи внаслідок атаки БпЛА. Втім, там стверджують, що це буцімто була "робота ППО".
Окрім того, дрони також фіксували й на Кубані. Їх бачили біля Слов'янська, що у Краснодарському краї.
Уночі Росія вкотре атакувала Суми "Шахедами". Там працювала ППО.