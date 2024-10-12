Росіяни вкотре атакували "Шахедами": хронологія 962 дня війни

12 жовтня 2024, 06:35
Читать новость на русском
Автор: Ярослав Погончук

Триває 962 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Окупанти продовжують тиснути на всіх напрямках фронту, але Сили оборони мужньо відбивають ці атаки та завдають колосальних втрат ворогу.

Про головні події 5 жовтня, ситуацію на фронті, втрати Росії, успіхи ЗСУ та російські обстріли України – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також Ядерна катастрофа на всіх АЕС: що станеться, якщо Росія вдарить по енергетиці напередодні зими

09:01, 12 жовтня

НАТО може переглянути відносини із Росією

Наступного тижня міністри оборони НАТО зберуться для створення нової стратегії щодо Росії у відповідь на загрозу з її боку.

Попри зміну курсу, НАТО все ще підтримує "Основний акт" з Росією, підписаний у 1997 році, а Рада Росія – НАТО не збирався з 2022 року.

Зараз тривають дебати всередині НАТО щодо нової стратегії, але існують розбіжності серед членів щодо її агресивності та можливих наслідків.

09:00, 12 жовтня

В Росії тренуються тисячі солдатів КНДР

В ISW повідомили, що кілька тисяч північнокорейських солдатів проходять підготовку в Росії і можуть бути відправлені на війну в Україну.

Також українська розвідка повідомляє про присутність північнокорейських офіцерів на окупованих територіях, але участь підрозділів КНДР у бойових діях поки не зафіксована.

08:59, 12 жовтня

Втрати Росії

Загальні втрати російських військ від 24 лютого 2022 року: 

  • особового складу – близько 667 630 (+1 290) осіб,
  • танків – 8 962 (+9),
  • бойових броньованих машин – 17 827 (+27),
  • артилерійських систем – 19 381 (+59),
  • РСЗВ – 1 230 (+1),
  • засобів ППО – 976 (+),
  • літаків – 369 (+0),
  • гелікоптерів – 329 (+0),
  • БпЛа оперативно-тактичного рівня – 16 947 (+110),
  • крилатих ракет – 2 619 (+0),
  • кораблів/катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 26 513 (+115),
  • спеціальної техніки – 3 434 (+38).
08:58, 12 жовтня

Росіяни атакували Дніпропетровщину

Внаслідок атаки на Дніпропетровщину є пошкодження у Дніпрі та Павлограді. 

Гучно цієї ночі було й у Дніпрі – в місті внаслідок ворожої атаки пошкоджені облицювання стін та кілька вікон багатоповерхівки. А ще у Павлоградському районі. Там понівечений приватний будинок,
– повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

08:55, 12 жовтня

У Запоріжжі є влучання у будинки

Вранці голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про наслідки нічної атаки по Запоріжжю.

Ворог вночі атакував Запоріжжя. Поцілив по приватних житлових будинках і виробничих приміщеннях одного з підприємств,
– написав він.

Федоров повідомив про попередньо трьох поранених людей. Серед них – 12-річна дівчинка. Лікарі уже надали їм усю необхідну допомогу.

06:31, 12 жовтня

Спікер Джонсон висловився про допомогу Україні

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що "втратив апетит" до подальшого фінансування України та сподівається, що це не буде потрібно.

Джонсон вважає, що Дональд Трамп у разі переобрання може "покласти край війні проти України", тоді як обрання Камали Гарріс президентом є "відчайдушним і небезпечним" сценарієм.

02:24, 12 жовтня

Вибух у Запоріжжі

У Запоріжжі пролунали вибухи. У Повітряних силах попереджали про пуски КАБів на місто. 

01:57, 12 жовтня

Дрони атакували Росію

В Курській області у Курчатові пролунали потужні вибухи внаслідок атаки БпЛА. Втім, там стверджують, що це буцімто була "робота ППО". 

Окрім того, дрони також фіксували й на Кубані. Їх бачили біля Слов'янська, що у Краснодарському краї.

00:37, 12 жовтня

Росія атакувала Суми

Уночі Росія вкотре атакувала Суми "Шахедами". Там працювала ППО.