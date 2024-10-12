Росіяни вкотре атакували "Шахедами": хронологія 962 дня війни

Триває 962 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Окупанти продовжують тиснути на всіх напрямках фронту, але Сили оборони мужньо відбивають ці атаки та завдають колосальних втрат ворогу.

Про головні події 5 жовтня, ситуацію на фронті, втрати Росії, успіхи ЗСУ та російські обстріли України – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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