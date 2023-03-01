Нічна атака дронами та "бавовна" у Криму: хронологія 371 дня війни
1 березня 2023, 06:20Читать новость на русском
Від дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну минув 371 день – українці продовжують героїчно чинити опір ворогу. Підтримка союзників нашої країни лише зростає, ворог навпаки – деморалізований.
Про ситуацію на полі бою та дипломатичному фронті – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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