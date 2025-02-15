Саудівська Аравія прийме саміт Трампа та Путіна: хронологія 1088 дня війни
Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 1088 днів. Сили оборони продовжують утримувати позиції на фронті та завдавати противнику значних втрат.
Про головні події дня, ситуацію на фронті, втрати ворога, просування наших захисників та здобутки на міжнародній арені, розповідає 24 Канал.
Дивіться також Привид Мюнхена 1938 і великий "договірняк": як на Заході реагують на переговори Трампа та Путіна
Президент Зеленський зазначив, що військова допомога США є критично важливою для оборони України. Він зазначив, що навіть не хоче розглядати варіант, за якого Київ залишиться без стратегічного партнерства з Вашингтоном. Напевно, це буде дуже, дуже, дуже важко. І, звичайно, у всіх складних ситуаціях у вас є шанс. Але у нас буде мало шансів, дуже мало шансів вижити без підтримки Сполучених Штатів. Я думаю, що це дуже важливо, критично важливо, Крім того, Зеленський висловив занепокоєння, що припинення військової допомоги США може зробити Україну вразливою до нової масштабної атаки з боку Росії в майбутньому. У ніч на 15 лютого у Волгограді чули серію вибухів. Ймовірно, дрони атакують місцевий НПЗ. Також гучні звуки чули у місті Краснослободськ та Кіровському районі Волгограда. Приблизно о 4:30 почали з'являтися повідомлення про вибухи й у інших регіонах Росії. Зокрема, пишуть про атаку дронів у Тульській області. Місцеві чули щонайменше 5 вибухів. За їхніми словами, безпілотники летять на низькій висоті. Схожі повідомлення надходять і з Енгельса, що в Саратовській області. По цілях нібито працює ППО. Кабінет Міністрів України заборонив направлення осіб з інвалідністю на військово-лікарську комісію для медичного огляду. Інформація про інвалідність буде вноситися до Єдиного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів через електронний кабінет. Саудівська Аравія підтвердила готовність прийняти саміт між Дональдом Трампом і Владіміром Путіним.
Зеленський розповів, наскільки важлива допомога США для України
– заявив президент.
Росіяни скаржаться на атаку дронів
Особи з інвалідністю більше не проходять ВЛК
Саудівська Аравія прийме саміт Трампа та Путіна
Президент Зеленський зазначив, що військова допомога США є критично важливою для оборони України. Він зазначив, що навіть не хоче розглядати варіант, за якого Київ залишиться без стратегічного партнерства з Вашингтоном.
Напевно, це буде дуже, дуже, дуже важко. І, звичайно, у всіх складних ситуаціях у вас є шанс. Але у нас буде мало шансів, дуже мало шансів вижити без підтримки Сполучених Штатів. Я думаю, що це дуже важливо, критично важливо,
Крім того, Зеленський висловив занепокоєння, що припинення військової допомоги США може зробити Україну вразливою до нової масштабної атаки з боку Росії в майбутньому.
У ніч на 15 лютого у Волгограді чули серію вибухів. Ймовірно, дрони атакують місцевий НПЗ.
Також гучні звуки чули у місті Краснослободськ та Кіровському районі Волгограда.
Приблизно о 4:30 почали з'являтися повідомлення про вибухи й у інших регіонах Росії. Зокрема, пишуть про атаку дронів у Тульській області. Місцеві чули щонайменше 5 вибухів. За їхніми словами, безпілотники летять на низькій висоті.
Схожі повідомлення надходять і з Енгельса, що в Саратовській області. По цілях нібито працює ППО.
Кабінет Міністрів України заборонив направлення осіб з інвалідністю на військово-лікарську комісію для медичного огляду.
Інформація про інвалідність буде вноситися до Єдиного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів через електронний кабінет.
Саудівська Аравія підтвердила готовність прийняти саміт між Дональдом Трампом і Владіміром Путіним.