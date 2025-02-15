Саудівська Аравія прийме саміт Трампа та Путіна: хронологія 1088 дня війни

Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 1088 днів. Сили оборони продовжують утримувати позиції на фронті та завдавати противнику значних втрат.

Про головні події дня, ситуацію на фронті, втрати ворога, просування наших захисників та здобутки на міжнародній арені, розповідає 24 Канал.

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