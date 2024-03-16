Гуменюк попередили про загрозу атак на Півдні: хронологія 752 дня війни

Росія не виводить війська з України, тому ЗСУ стримують ворога на всій лінії фронту. Наші військові мужньо стоять за кожен шматочок нашої землі.

Що відбувається на полі бою, в дипломатії, які рішення ухвалюють наші партнери – читайте у тексті 24 Каналу.

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