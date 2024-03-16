Гуменюк попередили про загрозу атак на Півдні: хронологія 752 дня війни
Росія не виводить війська з України, тому ЗСУ стримують ворога на всій лінії фронту. Наші військові мужньо стоять за кожен шматочок нашої землі.
Що відбувається на полі бою, в дипломатії, які рішення ухвалюють наші партнери – читайте у тексті 24 Каналу.
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Джо Байден звернувся до Конгресу та наголосив, що вони повинні негайно схвалити двопартійний законопроєкт, який передбачає допомогу Україні. Речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк заявилана передодні ввечері, що протягом цих днів ворог може значно посилити атаки на Півдні. Причина – вибори в Росії, а перемог для демонстрації Кремль немає. Саме тому окупанти можуть посилити дронові, ракетні атаки, а також удари балістикою.
Байден звернувся до Конгресу США
Росія посилить атаки на Півдні
Джо Байден звернувся до Конгресу та наголосив, що вони повинні негайно схвалити двопартійний законопроєкт, який передбачає допомогу Україні.
Речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк заявилана передодні ввечері, що протягом цих днів ворог може значно посилити атаки на Півдні. Причина – вибори в Росії, а перемог для демонстрації Кремль немає. Саме тому окупанти можуть посилити дронові, ракетні атаки, а також удари балістикою.