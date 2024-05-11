Окупанти били по Харкову, масований обстріл Бєлгорода: хронологія 808 дня війни

Росія продовжує терор мирного населення України й має на меті захопити дедалі більше нових територій. Наразі ворог активізувався на всіх напрямках фронту, втім, Сили оборони дають потужну відсіч агресору.

Розпочалася 808 доба повномасштабної війни Росії проти України. Про головні події цього дня, ситуацію на фронті, втрати противника, дипломатичні перемоги та наслідки російських атак – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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