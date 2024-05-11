Окупанти били по Харкову, масований обстріл Бєлгорода: хронологія 808 дня війни
Росія продовжує терор мирного населення України й має на меті захопити дедалі більше нових територій. Наразі ворог активізувався на всіх напрямках фронту, втім, Сили оборони дають потужну відсіч агресору.
Розпочалася 808 доба повномасштабної війни Росії проти України. Про головні події цього дня, ситуацію на фронті, втрати противника, дипломатичні перемоги та наслідки російських атак – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Повітряна тривога, яка стала для регіону рекордною, почалась 10 травня о 9:03. Натомість відбій оголосили аж о 22:23. Тож небезпека тривала 13 годин і 19 хвилин. Вона була найдовшою за весь час війни Росії з Україною. Росія вкотре атакувала Харків. Близько 3:00 ночі у місті чули звуки вибухів. Окупанти били не лише по Харкову, а й району. Подробиці атаки та її наслідки наразі невідомі. Офіційна інформація від влади буде згодом. Місцеві телеграм-канали заявили, що на Бєлгородщині є безліч прильотів. Однак російська влада традиційно закриває на них очі. Однак кадри, оприлюднені в мережі, свідчать, що влучання в Бєлгородській області таки були. Згодом місцева влада заявила, що над Білгородом та Білгородським районом працювала їхня ППО. Окупанти заявили, що буцімто "збито кілька повітряних цілей на підльоті до міста". Вибухи у Бєлгороді: дивтіься відео
На Харківщині тривога тривала понад 13 годин
Окупанти били по Харкову
Росія заявила про масований обстріл Бєлгорода
Повітряна тривога, яка стала для регіону рекордною, почалась 10 травня о 9:03. Натомість відбій оголосили аж о 22:23. Тож небезпека тривала 13 годин і 19 хвилин.
Вона була найдовшою за весь час війни Росії з Україною.
Росія вкотре атакувала Харків. Близько 3:00 ночі у місті чули звуки вибухів. Окупанти били не лише по Харкову, а й району.
Подробиці атаки та її наслідки наразі невідомі. Офіційна інформація від влади буде згодом.
Місцеві телеграм-канали заявили, що на Бєлгородщині є безліч прильотів. Однак російська влада традиційно закриває на них очі.
Однак кадри, оприлюднені в мережі, свідчать, що влучання в Бєлгородській області таки були.
Згодом місцева влада заявила, що над Білгородом та Білгородським районом працювала їхня ППО. Окупанти заявили, що буцімто "збито кілька повітряних цілей на підльоті до міста".
Вибухи у Бєлгороді: дивтіься відео