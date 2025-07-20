Українські військові не отримають грошових виплат, якщо добровільно здавалися у полон

Українські військові, які свідомо здалися в полон російським загарбникам, не отримуватимуть грошового забезпечення. За інших обставин вони мають право на виплату залежно від часу перебування у полоні.

Про це заявила підполковник Оксана Лєконцева, старший офіцер відділу грошового забезпечення Департаменту соціального захисту Міністерства оборони України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України.

Дивіться також Нардеп Гурін заявив, що для ветеранів не має бути пільг: усі деталі скандалу

Які правила отримання виплат за перебування у полоні?

За її словами, відповідно до чинного законодавства, військовослужбовцям, які потрапили в полон або зникли безвісти, щомісяця виплачується грошове забезпечення згідно з посадою, яку вони обіймали на момент зникнення. Такі нарахування здійснюються протягом усього часу їх перебування в полоні.

Однак це не стосується випадків, коли факт добровільної здачі встановлено результатами службового розслідування.

Якщо такі обставини виявлені, припиняється нарахування грошового забезпечення за військовослужбовцем,

– додала підполковник.

Крім того, законодавством передбачено, що право на отримання частини військових виплат не може бути надано громадянам Росії, Білорусі чи особам, хто проживає постійно на цих територіях. Також заборона стосується засуджених за державну зраду, колабораційну діяльність, пособництво державі-агресору.