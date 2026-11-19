Останніми днями на деяких напрямках фронту відбувались наступи російської армії та контратаки Сил оборони України. Водночас аналітики не зафіксували просування жодної зі сторін.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 18 листопада.

Що відбувається на фронті?

За даними джерел аналітиків, українські війська утримують позиції на південний захід від Глушкова Курської області Росії. Водночас зазначається, що ці дані не вказують на відновлення української операції в регіоні.

До того ж, за наявними даними, українські сили нібито захопили Нову Путь на Курщині, що менш ніж за кілометр від міжнародного кордону.

ISW наразі не може підтвердити цей звіт. Російські та українські війська регулярно проводять обмежені транскордонні місії з інфільтрації в цій ділянці російсько-українського кордону,

– уточнили аналітики.

На півночі Харківщини російські війська продовжували наступати, але результатів не досягли. Водночас Інститут з посиланням на російське джерело заявив про нещодавнє просування українських військових у північно-західній частині Вільчі, що на північний схід від Харкова.

На Великобурлуцькому напрямку противник також наступав, хоч і не просунувся.

У районі Куп'янська російська армія нещодавно провела місію з інфільтрації, тоді як українські захисники контратакували на південний схід від міста. Геолокаційні відеозаписи свідчать, що українські військові завдали удару по позиціях окупанта у північній частині Куп'янська після російської спроби проникнення.

Українські контратаки тривали поблизу Курилівки, що на південний схід від Куп'янська.

Зміни на фронті в Україні / Карти ISW

На Лиманському напрямку російські війська продовжували наступати на північний схід і південний схід від Лимана, а також у напрямку самого міста. Однак просунутися вперед їм не вдалося.

За даними аналітиків, росіяни діяли також на схід від Слов'янська та південний схід від Краматорська. Про просування ворога не повідомлялось.

На Костянтинівському напрямку окупанти намагались інфільтруватись в межах міста та на захід від нього. Водночас українські сили завдали ударів по російських позиціях у північній і центральній частинах Костянтинівки, а також у центрі Миколайпілля.

Безуспішні наступи ворога також тривали поблизу Олександрівки, а також Гуляйполя. Натомість українські військові контратакували на південний схід від Оріхова.

На Херсонському напрямку ні українські, ні російські джерела аналітиків не повідомляли про наземну активність.

Нагадаємо, NYT писав, що російський диктатор Володимир Путін не має наміру вести серйозні мирні переговори щодо України, попри підготовку до зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом. За наведеними даними, очільник Кремля планує продовжувати бойові дії щонайменше до кінця зими та розраховує на подальший наступ російських військ на східних напрямках.