Буданов пояснив, чому росіяни, попри втому від війни, їдуть на фронт в Україну

Кирило Буданов наголосив, що у росіян є втома від війни проти України. Однак вони продовжують іти в армію через фінансові пропозиції, які надає їм їхня влада.

Про це начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України заявив під час XX щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії у Києві, передає 24 Канал.

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Чому росіяни продовжують іти воювати проти України

Глава ГУР зазначив, що втома від війни у російського суспільства є. Адже Росія воює проти України 10 років і майже 3 роки повномасштабно.

Ця війна вже торкнулася великого прошарку населення Росії. Є для населення їх певні плюси. Перш за все, це робота пропаганди, вони їм показують картинку, що вони вже захопили більше ніж 30% нашої держави, вони цьому відверто радіють, це теж правда,

– сказав генерал.

За словами Буданова, звичайні люди у Росії насправді радіють воєнним здобуткам на нашій території. Водночас є інший аспект – це висока заробітна платня в російської армії, а особливо їх тішить одноразова виплата при підписанні контракту та, як це може не дивно звучати, виплати по загибелі або каліцтву і важких пораненнях.

"Ідеологія у них трошки, скажімо так, незахідна, і багато сімей нормально абсолютно сприймають те, що хтось з їх сім'ї загинув, а вона отримує величезні кошти. Треба розуміти, вони просто інші люди", – пояснив глава ГУР.

Стосовно виплат, генерал зазначив, що пішов спад щодо набору добровольців на війну. Тому у Кремлі, пішли, звичайно, зрозумілим для них варіантом – піднімати одноразові виплати.

Так от, в певних регіонах ці виплати, вони залежать від регіону, з якого призивається людина, вже створили масу шахрайських схем, коли, до прикладу, людина, яка живе у Владивостоці, приїздить до Москви й призивається з військкомату Москви. Бо в Москві вища виплата за підписання контракту, ніж у Владивостоці. Так от, одноразові виплати вже дійшли до 2 мільйонів,

– сказав Буданов.

За словами генерала, це величезні кошти для, скажімо, людини з Центральної Росії, зі Східної, з Тайги, з Тундри, які ніколи в житті взагалі такі гроші не бачили.

Окрім того, глава ГУР наголосив, що у самому Кремлі прогнозують, що всі проблеми у Росії почнуться влітку 2025 року. Зокрема, це і питання недобору в армію, тому в цей період російська влада стикнеться з дилемою: або оголошувати мобілізацію, або якимось чином зменшувати інтенсивність бойових дій, що може бути, зрештою, критичним для країни-агресорки.