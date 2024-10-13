Усе решта – х*рня, – командир батальйону К-2 назвав головну перевагу окупантів

Росія не зважає на втрати особового складу, зброї чи техніки. Для російських загарбників найважливішим є виконати бойове завдання за будь-яку ціну.

Командир батальйону К-2 54 ОМБр Кирило Верес розповів 24 Каналу, що якість не завжди є перевагою проти кількості. Повномасштабна війна та необмежені ресурси, які залучив ворог, це тільки підтверджують.

До теми Командир батальйону К-2 відверто сказав, що для нього найгірше на фронті

Яка головна перевага росіян

Для того, щоб зрозуміти наскільки суттєвою є перевага у кількості, можна розглянути простий приклад. Наприклад, кросівки за 10 тисяч гривень і за 5 тисяч. Одні прослужать рік, а інші – півтора, можливо, два.

Яка б не була у мене якість піхоти, але за два роки мої "кросівки" зітруться. А за чотири залишаться одні лапті, тільки пальці стирчать. Це суворі реалії життя. Треба менше дивитися телевізор, де бл**ь, все класно, з**бись. Але люди виснажуються,

– наголосив командир.

За його словами, наприклад, ще у квітні 2024 року, якщо на позицію їхала бронетехніка противника, то хлопці майже билися за те, хто зробить постріл з РПГ. Всі настільки хотіли битися, знищити ворога. Бійці могли навіть не бачити в диму, наскільки близько техніка, яке на ній озброєння, а просто брали й стріляли. Вони без роздумів йшли штурмувати броню.

"Зараз треба кричати – хлопці, беріть те РПГ. Беріть, або він вас переїде. Один і той самий особовий склад. Але він змінився за п'ять місяців. На нього вдень летить по 20 снарядів, в спостережний пункт залітає 4 – 5 FPV. Роблять 7 – 8 скидів на голову. Ну людина ж не залізна", – сказав Кирило Верес.

Відповідно, ворог досягає цілей саме масовістю, необмеженим людським ресурсом.

Саме це головна перевага. Усе решта – х*рня. Тільки людський ресурс,

– наголосив командир.

Ключове завдання – нищити особовий склад

Виникає питання, яке навантаження можуть витримати українські військові, якщо їх не міняти. Неможливо назвати кількість снарядів, обстрілів чи штурмів, які може витримати боєць.

Якщо хтось мені скаже, що людський ресурс має витримати тисячу снарядів по голові, тоді все. Я буду вести їх. Але немає цього, це живі люди. Про що тоді можна говорити? З**бать людей? Бл**ь, ну це не мій формат. Не мій, не наш, не нашого батальйону,

– наголосив Кирило Верес.

Щодо росіян, то їхньою головною мотивацією залишаються гроші. Вони йдуть на фронт тільки заради цього. Тому українцям треба завдати ворогу якнайбільших втрат в особовому складі.

"Тільки особовий склад. Ніякі мотоцикли, ніякі мопеди. Особовий склад і все. Якщо ми будемо знищувати тільки "буханки", ми ніколи не встигнемо за їхнім виробництвом. Вони більше виробляють всього, ніж ми за день нищимо всією нашою країною. Як би ми всі не пихтіли", – підсумував командир батальйону К-2.