НАТО звинуватило Китай у підтримці Росії у війні: якою була реакція Пекіна

У декларації Вашингтонського саміту НАТО визначило Китай, як "вирішальний чинник війни Росії проти України" через партнерство та допомогу країні-агресорці. У Пекіні вже відреагували на це звинувачення.

За даними журналістів Financial Times у Піднебесній обрушилися з критикою на Північноатлантичний альянс стосовно звинувачень у допомозі Росії у війні проти України.

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Що відповіли у Пекіні на звинувачення у підтримці Росії у війні

На щорічному саміті НАТО у Вашингтоні, було оприлюднено спільну заяву, в якій наголошується на "значній підтримці Пекіном оборонно-промислової бази Росії". НАТО висловила стурбованість посиленням загрози, яку Росія становить для своїх сусідів і євроатлантичної безпеки в результаті такої підтримки.

Після цього Пекін подав протест НАТО щодо звинувачень, висунутих проти нього. Китайська влада назвала ці звинувачення "провокаційними, такими, що містять явну брехню і наклеп".

Окрім того, представництво Китаю при ЄС висловила свою позицію щодо війни в Україні, підкресливши прихильність до пошуку політичного рішення врегулювання війни. Представництво також уточнило, що Китай не постачав жодної летальної зброї жодній стороні, залученій до конфлікту. Крім того, вони заявили, що вкрай важливо, щоб "нормальні торговельні потоки" з Росією продовжувалися без будь-яких перебоїв або примусу.

Водночас Пекін застеріг альянс "триматися подалі від Азії", яка, за його словами, є "місцем для мирного розвитку, а не ареною для геополітичного суперництва".

НАТО продовжує грати на взаємозв'язку між безпекою Європи і безпекою в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні... Ми закликаємо його залишатися в межах своєї ролі регіональної оборонної організації в Північній Атлантиці. НАТО не повинно стати порушником миру і стабільності в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні або інструментом, використовуваним деякими великими державами для збереження гегемонії,

– мовиться у заяві Китаю.

До слова, НАТО у своїй декларації визначило також й інших союзників Росії у війні проти України. Серед цих країн також є Іран і Північна Корея, які постачають країні-агресорці необхідну зброю.