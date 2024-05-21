Україна перемагає у ракетно-дроновій війні, ППО Росії у стані хаосу, – The Telegraph

Україна успішно вражає російський флот у Чорному морі, топлячи один за одним кораблі окупантів. Це говорить про те, що Київ перемагає у ракетно-дроновій війні.

Про це написав колишній офіцер Королівського флоту Великої Британії, експерт з ППО Том Шарп у своїй авторській колонці для видання The Telegraph. Він зазначив, що рівень інтенсивності українських ударів по російських кораблях, портовій інфраструктурі та енергооб'єктах вражає.

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Україна ефективно використовує ATACMS для ураження флоту

Шарп написав, що наприкінці минулого тижня відбулася скоординована атака на порт Новоросійська, Туапсинський нафтопереробний завод і розташований поруч нафтовий термінал. Під час атаки використовувалися безпілотники, в тому числі морські. Попри зусилля російських сил оборони зірвати атаку, це не вдалося зупинити.

Крім того, в неділю, ракети ATACMS були націлені на пірс у Севастополі, в результаті чого затонув тральник "Куровець". Цей корабель був одним з небагатьох російських військових кораблів, які залишилися в Криму, а не шукали притулку в Новоросійську.

Також, за словами експерта, є непідтверджені повідомлення про те, що ракетний корвет класу "Каракурт" був уражений під час тієї ж атаки. Якщо це правда, то знищення цього судна, потенційно озброєного грізними ракетами "Калібр", стало б значним ударом по Росії.

Шарп зазначив, що втрата одного або, можливо, двох кораблів є важливою на кількох рівнях. По-перше, багато хто вважав, що точність ATACMS близько 9 метрів недостатня для використання проти кораблів.

Однак, за словами автора колонки, попри те, що українські сили використовують моделі ATACMS, які розсіюють боєприпаси розміром з гранату, сумнівно, що ці ракети самі по собі могли б потопити корабель.

З усім тим, ці ракети відомі своїми бронебійними властивостями і мають потенціал для знищення танків. Влучання такої потужної ракети в корабель неодмінно призведе до значних пошкоджень, але неконтрольований вогонь може призвести до потоплення судна.

Цілком можливо, що українці насправді використовували варіант ATACMS із більшою унітарною боєголовкою вагою 213 кілограмів. Це, безсумнівно, може потопити корабель,

– пише Шарп.

Однак, за словами експерта, загадковим є той факт, що якщо українці мають унітарну бойову частину ATACMS, то чому ще не використовували його для націлювання на Керченський міст. Зокрема, як пише Шарп, з нещодавнім будівництвом росіянами залізниці, що полегшує транспортування товарів з Росії до Криму через "сухопутний міст" на північ від Азовського моря, стратегічне значення Керченського мосту як логістичного маршруту постачання зменшилося. Попри це, міст залишається важливою ціллю для України.

Російська ППО перебуває у стані хаосу

Колишній офіцер британського Королівського флоту також зазначив, що російські системи протиповітряної оборони перебувають у стані хаосу. Адже нещодавня атака ATACMS призвела до знищення батареї зенітних ракет С-400 і приблизно 10 літаків на аеродромі Бельбек, що підкреслило вразливість широко розрекламованої системи С-400.

На думку експерта, успішний захист від таких атак вимагає трьох ключових рівнів оборони: попередження, виявлення і знищення. Аспект "попередження" покладається на розвідку, супутникове спостереження та інші джерела для попередження про майбутню атаку. Використовуючи відповідні інструменти й діючи швидко, можна завдати превентивного удару ще до того, як ворог зможе розпочати наступ.

Водночас Шарп пояснив, що зараз значна увага приділяється посиленню можливостей "виявлення". Оскільки ракети стають швидшими, ніж будь-коли раніше, першочергового значення набуває необхідність виявляти їх на ранніх стадіях і швидко обробляти інформацію. Після виявлення рівень реагування і знищення повинен бути швидким і ефективним. У глобальних конфліктах система Patriot стала лідером з погляду ефективності. Крім того, такі системи, як THAAD, нащадок системи Patriot, а також ізраїльські системи Arrow і Iron Dome, постійно доводять свою бойову ефективність.

Протиракетна оборона є складною, і якщо один із її шарів відсутній, занедбаний або знищений, то вона стає недієвою... Принаймні поки що ми, жителі Заходу, маємо перевагу – і українці знову і знову показують, як відсутність цієї переваги у Росії робить її вразливою,

– пише Шарп.

Водночас експерт застеріг від припущення, що нещодавні успіхи України в морських і безпілотних атаках обов'язково перетворяться на перевагу в сухопутній війні. Втім, через значні втрати Чорноморського флоту і потенційне потоплення ще одного ракетоносця, Україні вдалося відновити експорт зерна і вивести з ладу російські системи протиповітряної оборони. Крім того, Україна продемонструвала підвищену здатність завдавати ударів по об'єктах критичної інфраструктури Росії в глибині її території. На думку Шарпа, ці події є вкрай несприятливими для російського президента Путіна.