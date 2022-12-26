Виїзд чоловіків за кордон: кому дозволений та що для цього потрібно

В Україні триває війна, а отже і воєнний стан. Наразі виїзд чоловіків призовного віку за кордон – заборонений.

Кому з чоловіків можна перетинати кордон і що для цього потрібно мати з собою, розповідає 24 канал. Зауважимо, що правила перетинання державного кордону детально розписані в постанові Кабінету Міністрів.

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Хто може перетинати кордон

Чоловіки, зняті з військового обліку.

Тимчасово непридатні до військової служби за наявності підтверджувальних документів – довідки про інвалідність або висновку військово-лікарської комісії.

Багатодітні батьки, які мають трьох або більше дітей віком до 18 років. Для перетину кордону необхідно мати свідоцтва про народження всіх дітей, свідоцтво про шлюб, рішення суду про розірвання шлюбу, рішення органу опіки або посвідчення батька багатодітної сім'ї.

Батьки-одинаки, які самостійно виховують дитину до 18 років. Прикордонникам треба показати свідоцтво про народження, свідоцтво про смерть матері, рішення суду про позбавлення матері батьківських прав, про визнання матері зниклою безвісти або про оголошення матері померлою.

Чоловіки з інвалідністю будь-якої групи за наявності довідки за формою № 157-1/о, посвідчення, що підтверджує відповідний статус, пенсійного посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги.

Супроводжувачі осіб з інвалідністю І, II, III групи, а також виїзд чоловіків для догляду за хворими батьками, дружиною чи дітьми. Однак виїзд без хворого – заборонений.

Супроводжувачі родичів на лікування, зокрема дружин з інвалідністю I або II групи та дітей, а також дітей, тяжкохворих на перинатальні ураження та інші захворювання, за наявності підтверджувального висновку лікарсько-консультативної комісії.

Чоловіки, які постійно проживають за кордоном, за наявності відповідних позначок у паспортному документі.

Військовослужбовці на військові навчання, лікування від поранень, отриманих на війні, чи реабілітацію. Для цього треба відповідне направлення та лист від МОЗ про те, що закордонна установа охорони здоров'я бере їх на лікування.

Спортсмени та тренери для участі в офіційних змаганнях та тренувальних зборах. Для цього треба мати рішення Міністерства спорту щодо включення до складу учасників змагань.

Діячі культури для благодійного збору коштів та представлення України на міжнародній арені. Дозвіл на виїзд дає Мінкульт, для цього необхідно запрошення від організаторів заходу та запит від того, хто бажає виїхати.

Чоловіки, які працюють на морських суднах, суднах внутрішнього плавання чи проходять там практичну підготовку. Для цього треба мати трудовий договір, лист судновласника чи оператора про намір укласти контракт.

Водії-волонтери, які перевозять вантажі для ЗСУ, медичні вантажі чи гуманітарну допомогу, а також працівники залізничного транспорту.

Водії компаній, які мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажів. Інформація про таких водіїв має бути в інформаційній системі "Укртрансбезпеки".

Що робити при відмові у виїзді за кордон

На пунктах перетину кордону інколи не пропускають тих, хто має право на виїзд. Серед причин прикордонники, зокрема, вказують те, що чоловіки намагалися виїхати:

за підробленими документами,

називаючи неправдиві причини.

У разі відмови складають відповідний акт, який можна оскаржити. Для цього слід подати адміністративну скаргу у письмовій формі. Максимальний термін розгляду становить 45 днів.

Також рішення можна оскаржити у порядку адміністративного судочинства. До такого позову слід додати докази, які підтверджують право на перетин кордону, копію відмови та квитанцію про оплату судового збору.

Чи можуть студенти перетинати кордон

За українським законодавством, студенти, які навчають на денній формі у вишах, не підлягають до загальної мобілізації. Однак виїжджати за кордон їм, як і іншим чоловікам призовного віку, не дозволено.

Рішення про те, що чоловікам-студентам іноземних вишів не можна їхати на навчання, обурило українців. Також воно спровокувало масову підробку документів.

Очільник МОН Сергій Шкарлет звернувся до іноземних колег, щоб дозволити чоловікам-студентам узяти річну перерву в навчанні або вчитися онлайн. Декілька країн погодилися надати українцям таку можливість.

Відповідно до законодавства, дію воєнного стану та загальної мобілізації продовжили до 19 лютого 2023 року.