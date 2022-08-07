Контррозвідники СБУ "демілітаризують" окупантів дронами: за тиждень – мінус 9 одиниць техніки
Джерело:Служба безпеки України
Українські захисники та захисниці продовжують завдавати втрат окупантам. За допомогою ударних дронів контррозвідники СБУ за тиждень знищили 9 одиниць ворожої техніки.
Контррозвідка СБУ спільно з бійцями 112 бригади Територіальної оборони за допомогою ударних дронів атакувала позиції окупантів. Саме завдяки цьому вдалося завдати ворогу втрат.
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Окупантам дарують "страшні сни"
Українські захисники та захисниці продовжують "демілітаризацію" окупаційної армії. Ще більшого ефекту до кадрів з роботи контррозвідки та Тероборони додає пісня Степана Гіги "Цей сон". У СБУ кажуть, що сни в окупантів можуть тепер бути тільки страшними.
Українські захисники передають ворогам палкий "привіт" і просять поставити пісню про "сон, який щоночі сниться". Звичайно ж, страшний. Бо всіх окупантів очікує справжнє жахіття, допоки вони залишаються на українській землі,
– наголосили в СБУ.
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Втрати окупантів у війні
Щодня наші воїни ведуть героїчну боротьбу проти ворога й завдають йому колосальних втрат. Станом на 7 серпня наші захисники та захисниці ліквідували і знищили:
- близько 42 200 російських окупантів;
- 1 805 танків;
- 4 055 бойових броньованих машин;
- 958 артилерійських систем;
- 260 реактивних систем залпового вогню;
- 132 засоби ППО;
- 223 літаки;
- 191 гелікоптер;
- 750 безпілотників;
- 182 крилаті ракети;
- 15 кораблів та катерів;
- 2 978 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 86 одиниць спецтехніки.
Лише за добу 6 серпня українські військові ліквідували близько 300 окупантів. Найбільше втрат ворог зазнав на Донецькому напрямку.
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