Ворог штурмував на мотоциклах: ЗСУ знищили окупантів дронами на Краматорському напрямку

Російські окупанти намагалися наступати на позиції ЗСУ, використовуючи мотоцикли, але українські бійці зупинили їхні дії. На Краматорському напрямку воїнам вдалося знищити ворога та його транспорт.

Про це пише 24 Канал з посиланням на ОСУВ "Хортиця". Успішне ураження росіян показала 5 окрема штурмова Київська бригада.

Дивіться також "Противник та його резерви знищуються": 23 ОМБр спростувала інформацію про захоплення Розливу

ЗСУ зупинили наступ росіян на Краматорському напрямку

За допомогою дронів військовим вдалося відстежити просування ворога на полях на Краматорському напрямку та зупинити його. Росіяни рухалися групою на мотоциклах. Операторам вдалося скинути на окупантів боєприпаси та знищити 18 мотоциклістів, два транспортні засоби та три ворожі бронемашини.

Противник вирішив прориватися мотоциклами – швидко, нахрапом, у щільному тумані. Але фінал для них зрежисувала 5 штурмова бригада,

– йдеться в повідомленні.

Навіть попри складні погодні умови, бійці ЗСУ відреагували оперативно на просування ворога. Окупанти ховалися від дронів, але оператори слідкували за їхніми діями та ліквідували їх влучними пострілами. Піхота, своєю чергою, вела з росіянами стрілковий бій на землі.

Росіяни провели невдалий штурм на мотоциклах: дивіться відео

До слова, окупантів на мототехніці на фронті помічають вже не вперше. Російські війська активно використовують мотоцикли, квадроцикли та багі, щоб швидше переміщувати особовий склад. Раніше на Покровському напрямку росіяни проводили штурм навіть на електросамокатах. Вороги також залучають десятки мотоциклів, щоб наближатися до українських позицій. Але транспортні засоби не захищають їх від вогневого удару Сил оборони.