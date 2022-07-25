Масштаби руйнування критичної інфраструктури Луганщини: Гайдай назвав шокуючі дані

Луганська область чи не найбільше постраждала від дій російських окупантів, які продовжують обстрілювати мирні українські міста, села та житлові квартали. Це призвело до катастрофічних руйнувань.

Критична інфраструктура в зоні бойових дій знищена повністю

Ворог не припиняє атакувати Луганщину, попри те, що вона вже майже вщент зруйнована. Про це 24 каналу розказав очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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За його словами, у тій частині області, де проходили активні бойові дії, критична інфраструктура зруйнована на 100%. Системи постачання газу, води, електрики, каналізацію – усе це потрібно відновлювати з нуля.

Що стосується будинків в містах, десь 90% будинків обстріляно, із них 70% – в критичному стані, їх треба зносити і будувати нові,

– додав Гайдай.

Він зауважив, що повномасштабного вторгнення росії в Україну, темпи, якими відновлювалася Луганщина, були доволі потужними, але зараз кількість руйнувань значно більша.

Відтак, за оцінкою голови ОВА, щоб відновити регіон повністю та, так би мовити, "під ключ", потрібно до 10 років. Насамперед величезну кількість часу потрібно буде виділити на розмінування території, адже такої щільності обстрілів, як на Луганщині, не бачила жодна область України.

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