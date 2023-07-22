Вибухи у Кропивницькому, новий пакет допомоги від США: хронологія 514 дня війни

Повномасштабна війна в Україні триває вже майже 17 місяців. Окупанти продовжують терор мирного населення.

Про головні події 22 липня, боротьбу українців проти агресора на фронті, у тилу та на міжнародній арені розповідає 24 Канал.

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Держсекретар США Ентоні Блінкен висловив занепокоєння та попередив про підготовку Росією провокацій у Чорному морі "під чужим прапором". Зважаючи на це, на його думку, відновити постачання зерна з України буде важко.У Кропивницькому під час повітряної тривоги пролунали вибухи.Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його країна підтримає Польщу в разі атаки ПВК "Вагнера" з Білорусі.На фронті загинув український журналіст Дмитро Рибаков з позивним "Репортер".У Литві проводять акцію "Пісні дронів", мета якої зібрати 300 тисяч євро для закупівлі 500 дронів-камікадзе типу FPV для України. Збір триватиме до Дня Незалежності нашої держави.Україна отримає новий пакет військової допомоги від США, попередньо, на суму 400 мільйонів доларів. Туди ввійдуть кілька бронетранспортерів Stryker, обладнання для розмінування, боєприпаси для ЗРК NASAMS і систем HIMARS тощо. За даними журналістів, пакет планують оголосити вже 25 липня.У Польщі відреагували на погрози та маячню Путіна, що нібито держава отримала багато своїх земель завдяки Сталіну. Прем'єр наголосив, що Сталін був військовим злочинцем, винним у смерті сотень тисяч поляків. Історична правда не підлягає сумніву. Російського посла викличуть до Міністерства закордонних справ Польщі.У Держприкордонслужб зазначили, що Білорусь імітує здатність своєї армії до ведення бойових дій проти України. На фото, яке наші воїни отримали від партизанів, видно, що ударного групування білорусів на кордоні з нашою державою немає, чисельність військових там абсолютно невелика. У ДПСУ наголосили, що саме для підсилення інформаційного ефекту "загрози" нападу в країну прибули вагнерівці.