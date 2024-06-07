Ця війна є екзистенційною для нас, – Макрон відповів на "затягування" Франції

Еммануель Макрон наголосив, що з перших днів методи Росії полягали в тому, щоб настрашити, аби партнери не допомагали Україні. Однак, ця війна є екзистенційною для Франції й ніколи не буде джерелом ескалації.

Про це Макрон заявив під час пресконференції з Володимиром Зеленським. Також прокоментував затримання в Росії громадянина Франції, передає 24 Канал.

Дивіться також Макрона запитали, скільки літаків Mirage Франція передасть Україні

Макрон відповів на "затягування" Франції у війну

Французький лідер наголосив, що з перших днів методи країни-агресора полягали в тому, щоб настрашити громадську думку, всіх, щоб партнери не допомагали Україні.

"Якби ми підкорилися цим страхам з перших днів, то на сьогодні б не передали жодного танка, жодної стрілкової зброї, жодного снаряда. Україна б сьогодні не була в тій ситуації, в якій вона є. Ми мали рацію, коли систематично не підкорялися пропагандистам", – заявив Макрон.

Також додав, що для нього важливо бути логічним у стратегії, і в рамках, які Франція собі поставила, допомагати Україні спротивитися.

Ця війна є екзистенційною для нас і ніколи не буде джерелом ескалації. Я вважаю, що всі рішення, які були прийняті, були абсолютно в цих рамках і відповідають цим критеріям. Саме Росія інтенсифікує свої військові зусилля, бомбардування, систематично атакує цивільну інфраструктуру, що є воєнним злочином,

– наголосив Макрон.

Також зауважив, що Росія зі своєї території б'є по мирних жителях і по цивільній інфраструктурі. Президент Франції наголосив, що його держава не може залишити Україну без реакції й без допомоги.

Макрон про затримання громадянина Франції у Москві

Також Макрон прокоментував затримання та арешт громадянина Франції у Росії. Наголосив, що вимагає дуже швидких пояснень. Також розповів про прохання, щоб затриманому була надана вся консульська протекція.

Йдеться про громадянина Франції, який працює в університетських рамках і для неурядової організації, яка перебуває у Швейцарії. Він заслуговує на захист. Ті елементи пропаганди, які були запушені щодо нього, абсолютно не відповідають дійсності. Ми все прояснимо і вимагаємо від Росії пояснень і якомога швидшого звільнення цього громадянина,

– підкреслив Макрон.

Що відомо про затримання француза в Росії