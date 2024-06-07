Ця війна є екзистенційною для нас, – Макрон відповів на "затягування" Франції
Еммануель Макрон наголосив, що з перших днів методи Росії полягали в тому, щоб настрашити, аби партнери не допомагали Україні. Однак, ця війна є екзистенційною для Франції й ніколи не буде джерелом ескалації.
Про це Макрон заявив під час пресконференції з Володимиром Зеленським. Також прокоментував затримання в Росії громадянина Франції, передає 24 Канал.
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Макрон відповів на "затягування" Франції у війну
Французький лідер наголосив, що з перших днів методи країни-агресора полягали в тому, щоб настрашити громадську думку, всіх, щоб партнери не допомагали Україні.
"Якби ми підкорилися цим страхам з перших днів, то на сьогодні б не передали жодного танка, жодної стрілкової зброї, жодного снаряда. Україна б сьогодні не була в тій ситуації, в якій вона є. Ми мали рацію, коли систематично не підкорялися пропагандистам", – заявив Макрон.
Також додав, що для нього важливо бути логічним у стратегії, і в рамках, які Франція собі поставила, допомагати Україні спротивитися.
Ця війна є екзистенційною для нас і ніколи не буде джерелом ескалації. Я вважаю, що всі рішення, які були прийняті, були абсолютно в цих рамках і відповідають цим критеріям. Саме Росія інтенсифікує свої військові зусилля, бомбардування, систематично атакує цивільну інфраструктуру, що є воєнним злочином,
– наголосив Макрон.
Також зауважив, що Росія зі своєї території б'є по мирних жителях і по цивільній інфраструктурі. Президент Франції наголосив, що його держава не може залишити Україну без реакції й без допомоги.
Макрон про затримання громадянина Франції у Москві
Також Макрон прокоментував затримання та арешт громадянина Франції у Росії. Наголосив, що вимагає дуже швидких пояснень. Також розповів про прохання, щоб затриманому була надана вся консульська протекція.
Йдеться про громадянина Франції, який працює в університетських рамках і для неурядової організації, яка перебуває у Швейцарії. Він заслуговує на захист. Ті елементи пропаганди, які були запушені щодо нього, абсолютно не відповідають дійсності. Ми все прояснимо і вимагаємо від Росії пояснень і якомога швидшого звільнення цього громадянина,
– підкреслив Макрон.
Що відомо про затримання француза в Росії
- Напередодні, 6 травня, у Москві затримали громадянина Франції.
- Окупанти звинувачують його в нібито "зборі відомостей у сфері військової діяльності Росії".
- Російський слідком заявив, що громадянин Франції нібито упродовж кількох років цілеспрямовано збирав відомості в галузі військової та військово-технічної діяльності Росії й ці дані "при їх отриманні іноземними джерелами можуть бути використані проти безпеки держави".
- Затримання відбулося на фоні повідомлень про те, що Франція незабаром може відправити військових інструкторів в Україну.