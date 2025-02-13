Я не знаю, що в нього в голові, – Рютте відповів, чи вірить у наміри Путіна закінчити війну

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відповів, чи вірить в те, що Владімір Путін хоче завершити війну.

Він також зауважив, що на посаді прем'єр-міністра Нідерландів з 2010 по 2014 рік мав багато зустрічей з російським диктатором. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Суспільне Новини".

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Що заявив Рютте про Путіна

Насамперед генсек НАТО зауважив, що Путін є доволі непередбачуваною людиною.

Він абсолютно непередбачуваний, він сильний також у перемовинах, але для того, щоб досягти угоди, нам треба, щоб він там був, тому що саме він почав війну проти України,

– заявив Рютте.

Він також додав, що потрібно зробити все для того, аби результати перемовин були "міцними" й у різних країнах, включно з Тихоокеанським регіоном, Китаєм та Індією зрозуміли, що Захід переміг.

Зауважимо, що 13 лютого у Путіна заявили про "два треки" стосовно переговорів по Україні. Один з них передбачає залучення української сторони до переговорного процесу, тоді як інший є "двостороннім американським треком" за участю Росії та США.

Окрім цього, прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що Кремль вважає Сполучені Штати "головним візаві у переговорах стосовно закінчення війни в Україні", а також додав, що найближчим часом Росія "ширше розгорне робочі контакти" із США.